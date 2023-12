È arrivato quel periodo dell’anno in cui gli italiani cominciano a spulciare il calendario di quello che verrà, interessati a scoprire in che giorno della settimana cadranno determinate feste e se, come successo in passato, ci saranno opportunità di ponti o ferie allungate. E anche nel 2023, con l’anno nuovo alle porte, il calendario del 2024 è già spulciato da cima a fondo per cercare di piazzare in maniera “tattica” le ferie, il meno possibile, per godere di più giorni di vacanza dal lavoro possibile.

Come successo nell’anno che ci stiamo mettendo ormai alle spalle, tante festività cadono di weekend e sarà difficile sfruttare il ponte lungo, ma nulla è perduto. Perché con soli 5 giorni di ferie, nel 2024, gli italiani potranno godere di ben 24 giorni di vacanza. Com’è possibile? Ve lo spieghiamo.

Quando sono le feste nel 2024

Innanzitutto bisogna partire dalle basi, ovvero dalle feste presenti nel calendario 2024. Sfogliando le pagine dell’anno che verrà, da gennaio a dicembre, è interessante notare in che giorno della settimana sarà l’epifania, il 25 aprile, il 1° maggio o il 15 agosto, per capire che margine di manovra c’è sulle vacanze con pochi giorni di ferie.

Partendo da gennaio, ovviamente, le feste da considerare sono Capodanno, che cade di lunedì, e l’Epifania del 6 gennaio che purtroppo sarà di sabato. Nel 2024, poi, Pasqua e Pasquetta saranno domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile, col 25 aprile che invece sarà celebrato di giovedì e il 1° maggio di mercoledì.

Il 2 giugno, la Festa della Repubblica, sarà di domenica, mentre Ferragosto quest’anno è di giovedì. Un salto a piè uniti ci porta poi direttamente a novembre, con Ognissanti che sarà di venerdì, mentre l’Immacolata 2024 sarà di domenica e Natale e Santo Stefano rispettivamente mercoledì e giovedì. Il 2024 sarà salutato di martedì, mentre il 2025 entrerà nel bel mezzo della settimana, un mercoledì.

Con 5 giorni di ferie 24 di vacanza, ecco come

Arriviamo dunque ai dovuti calcoli di ferie e vacanze, come abbiamo fatto anche per il 2023, perché utilizzando soltanto 5 giorni di ferie è possibile stare a casa (o organizzare qualche viaggio) per 24 giorni. Insomma, un bel bottino, ma che vale solo per i lavoratori dipendenti, che accumulano giorni di ferie, che svolgono la loro attività dal lunedì al venerdì e mai nei weekend o nei festivi. Un discorso che, purtroppo, non è invece applicabile ai lavoratori liberi professionisti.

Partiamo subito dicendo che la prima vera e propria occasione ghiotta parte da aprile, essendo Capodanno, Epifania e il tandem Pasqua-Pasquetta non utilizzabili per grandi ponti. L’occasione, come detto, è quella della Festa della Liberazione, quel 25 aprile che cade di giovedì e che, prendendo il 26 di ferie, regala quattro giorni liberi (dal 25 al 28).

Interessante anche il 1° maggio, che viene di mercoledì. Due le opzioni: prendere 29 e 30 aprile di ferie (allungando quindi dal 25 aprile al 1° maggio) oppure i successivi 2 e 3 per fare cinque giorni di totale libertà (dall’1 al 5).

Saltiamo giugno, col 2 che cade di domenica, per arrivare fino a Ferragosto, col 15 agosto che sarà un giovedì come abbiamo detto in precedenza. Le possibilità, in questo caso, dicono di poter prendere il venerdì 16 di ferie per godere di quattro giorni liberi (dal 15 al 18).

Ultime festività sono poi Ognissanti, che cadendo di venerdì si traduce automaticamente in weekend lungo (dall’1 al 3 senza bisogno di ferie), l’Immacolata (che come detto non dà tanto margine cadendo di domenica) e la ghiotta occasione di Natale. Essendo il 25 un mercoledì, infatti, agganciando a Santo Stefano un giorno di ferie, venerdì 27 dicembre 2024, si potranno fare cinque giorni di vacanza, dal 25 a domenica 29.

Calcoli alla mano, quindi, con 5 giorni di ferie si hanno 23 giorni liberi. E il 24°? Quello dipende dalla Festa del Santo patrono di ogni città d’Italia, che varia da Nord a Sud, e che potrebbe dare un’altra occasione di ponte ai più fortunati.