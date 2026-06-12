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123RF Come ottenere l'indennità ferie non godute? Un recente caso risolto dalla Cassazione

Dopo la fine del rapporto, se un dipendente chiede il pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, quali prove deve fornire? E quale valore ha il verbale redatto dagli ispettori del lavoro?

A queste ricorrenti domande ha dato una risposta chiara la Cassazione con la sentenza 5694/2026, confermando un principio importante: il diritto all’indennità non nasce automaticamente dal semplice fatto che risultino giorni di ferie non utilizzati. Il lavoratore deve dimostrare in concreto non soltanto la mancata fruizione delle ferie, ma soprattutto di aver svolto le mansioni contrattuali nei giorni che sarebbero stati di riposo.

La pronuncia chiarisce anche che il verbale ispettivo non costituisce sempre una prova piena e vincolante. Quando contiene valutazioni, conteggi o ricostruzioni effettuate sulla base di documenti aziendali, il giudice può liberamente valutarlo insieme agli altri elementi presenti nel processo.

La vicenda, dalla richiesta di 94 giorni di ferie non godute alla revoca del decreto ingiuntivo

La controversia nasceva dalla richiesta di una dipendente di ottenere l’indennità sostitutiva per ferie non godute alla cessazione del rapporto. In un primo momento il diritto era stato riconosciuto sulla base di un verbale della Direzione territoriale del lavoro, che aveva quantificato in 94 i giorni di ferie non utilizzate.

Il tribunale di Agrigento aveva confermato il decreto ingiuntivo con cui il datore era stato condannato a pagare oltre 2mila euro. Riteneva il verbale ispettivo un atto pubblico con piena efficacia probatoria, non essendo stato contestato con querela di falso.

La corte d’appello di Palermo, però, ha ribaltato la decisione dopo una nuova valutazione delle prove: la lavoratrice aveva in verità maturato 73 giorni di ferie e ne aveva già fruiti 46, con un residuo di soli 27 giorni.

Inoltre, il datore aveva già corrisposto un’indennità equivalente a 48 giorni di ferie non godute, superiore quindi a quanto effettivamente dovuto. Per questo la Corte ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la lavoratrice alla restituzione delle somme eventualmente ricevute.

Da qui il ricorso della dipendente in Cassazione.

Il verbale dell’Ispettorato del lavoro non ha sempre valore di prova assoluta

La Suprema Corte ha respinto la tesi della lavoratrice sul valore del verbale ispettivo. Secondo la dipendente, il documento costituiva atto pubblico e faceva piena prova — ai sensi degli artt. 2699 e 2700 Codice Civile — fino a querela di falso. La Cassazione ha chiarito però che tale efficacia riguarda solo i fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale, compiuti personalmente o percepiti senza valutazioni soggettive.

Diverso è il caso in cui il verbale contenga ricostruzioni basate su documenti, registrazioni o conteggi. Nel caso concreto, il numero delle ferie non godute era stato calcolato dagli ispettori sulla base di elenchi riepilogativi mensili relativi a ferie, permessi ROL ed ex festività: si trattava quindi di una valutazione e non di una constatazione diretta.

Il verbale non poteva dunque essere considerato prova incontestabile, ma doveva essere valutato insieme agli altri elementi emersi. Inoltre, gli elenchi utilizzati dagli ispettori non erano stati prodotti integralmente e risultavano non coincidenti con altri documenti, come l’ultima busta paga (che è preferibile saper leggere).

La Cassazione ha così ritenuto corretta la decisione della corte d’appello, che aveva esaminato il verbale insieme alle altre prove senza attribuirgli valore decisivo.

Ferie non godute, il lavoratore deve dimostrare il diritto all’indennità

L’altro grande tema riguarda l’onere della prova. Chi deve provare che cosa? Sul punto la Cassazione ha ribadito che quando il rapporto è terminato — e il dipendente chiede l’indennità sostitutiva ferie non godute — spetta a lui dimostrare il fatto che genera il diritto al pagamento. In concreto, il dipendente deve provare:

quanti giorni di ferie ha maturato;

quali ferie non ha effettivamente utilizzato;

soprattutto, che in quei giorni avrebbe dovuto lavorare e ha svolto attività lavorativa invece di usufruire del riposo.

Quest’ultimo aspetto è decisivo. Infatti, l’indennità sostitutiva non serve semplicemente a compensare un saldo ferie presente nei documenti aziendali, ma è un ristoro economico per un periodo di riposo che il lavoratore non ha potuto utilizzare perché ha continuato a prestare attività lavorativa. Ecco perché la semplice indicazione di ferie residue in busta paga non basta.

Buste paga, registri aziendali e prova delle mancate ferie

La lavoratrice aveva sostenuto che le buste paga prodotte in giudizio avessero valore di confessione dell’azienda, perché evidenziavano la mancata fruizione delle ferie. Ma la Cassazione ha respinto questa tesi perché il cedolino paga può indicare un determinato saldo, o un trattamento economico, ma non prova necessariamente lo svolgimento concreto della prestazione lavorativa in quei giorni.

Lo stesso vale per i registri presenze, sì documenti importanti ma da valutarsi insieme agli altri elementi del processo. Nella vicenda, proprio attraverso una valutazione complessiva delle prove, la corte territoriale aveva ricostruito il numero effettivo di ferie maturate (che se godute vanno pagate al 100 %).

Non basta contestare la decisione del giudice di merito

La dipendente aveva anche contestato la motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che i giudici avessero valutato male le prove. Ma la Suprema Corte ha bocciato anche questo. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul contenuto delle prove raccolte. I giudici possono intervenire solo quando ci siano specifici errori giuridici o una motivazione completamente assente, apparente o incomprensibile.

Non basta invece sostenere che il giudice abbia dato più valore a una prova rispetto a un’altra. E qui la motivazione della corte d’appello era stata ritenuta chiara e coerente.

Ecco perché il ricorso è stato respinto integralmente, con condanna al pagamento delle spese processuali.

Che cosa cambia

La sentenza n. 5694/2026 della Cassazione lascia un’indicazione chiara per le future controversie. Buste paga e verbali ispettivi non bastano da soli a provare le ferie non godute, perché il lavoratore deve dimostrare di aver effettivamente lavorato nei periodi di ferie. Non è sufficiente indicare le ferie residue in busta paga, va provato che non è stato possibile goderne perché si è lavorato. Questo rende più difficile ottenere l’indennizzo.

Parallelamente, il diritto all’indennità sostitutiva non è automatico e richiede una prova concreta del fatto costitutivo del credito. La pronuncia è di rilievo generale per i dipendenti perché di fatto alza l’asticella della prova nei contenziosi: il rischio è intraprendere un giudizio che si risolve in un “vicolo cieco”, esponendo peraltro al pagamento delle spese del giudizio.

Il verbale dell’Ispettorato è uno strumento importante, ma non può sostituire la prova del diritto all’indennità quando contiene soltanto elaborazioni o conteggi basati su documenti. La Cassazione è netta: non tutto ciò che viene scritto in un verbale amministrativo diventa automaticamente verità processuale.

Se un ispettore afferma, ad esempio, di aver trovato un lavoratore in azienda in una determinata giornata, quella circostanza può avere valore privilegiato perché deriva da una percezione diretta. Se, invece, calcola il numero delle ferie residue sommando dati contenuti in documenti aziendali, è una valutazione che va verificata in aula.

La Cassazione conferma così un principio di equilibrio: la tutela del dipendente resta garantita, ma il riconoscimento economico deve derivare da una ricostruzione precisa dei fatti e non da semplici presunzioni.