iStock L'Università di Pisa indice un concorso per l'area dei collaboratori

L’Università di Pisa ha pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico. Si ricercano collaboratori diplomati, ai quali sarà offerto un contratto di lavoro indeterminato e a tempo pieno. La selezione è rivolta a candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e riguarda l’area dei collaboratori: settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali.

Le risorse selezionate saranno assegnate alla Direzione Infrastrutture Digitali dell’Ateneo e impiegate nello svolgimento di attività di supporto tecnico e informatico a servizio delle strutture universitarie.

Quanti sono i posti disponibili

Il bando prevede la copertura di 2 posti complessivi con inquadramento nell’area dei collaboratori, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo Nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca. Il rapporto di lavoro sarà instaurato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno.

Uno dei posti messi a concorso è prioritariamente riservato ai volontari delle Forze Armate, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010. La sede di servizio è Pisa, presso le strutture afferenti alla Direzione Infrastrutture Digitali dell’ateneo in questione.

Requisiti di partecipazione

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. In particolare, possono partecipare i candidati che:

abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

godano dei diritti civili e politici;

non abbiano riportato condanne penali incompatibili con l’impiego nella pubblica amministrazione.

È inoltre richiesta l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale e l’assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento da precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni.

Dal punto di vista del titolo di studio, è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza vincoli relativi all’indirizzo di studi, come anche per il concorso Inps per 248 assistenti in scadenza.

Mansioni e attività previste

Il personale selezionato sarà impiegato in attività di supporto tecnico nell’ambito dei servizi informatici dell’Ateneo. Le mansioni riguardano in particolare la gestione e manutenzione delle infrastrutture di rete, il supporto alla gestione di apparati di sicurezza informatica e firewall, nonché attività connesse alla protezione e alla sicurezza dei sistemi informativi.

Sono inoltre previste attività di gestione sistemistica di ambienti Microsoft Windows, supporto alla gestione di ambienti virtualizzati e collaborazione alle attività di assistenza tecnica agli utenti, in coordinamento con le strutture informatiche centrali dell’Università.

Prove d’esame

La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di prove d’esame volte a verificare il possesso delle competenze richieste. È prevista una prova scritta, che verterà su argomenti relativi alle reti informatiche, alla sicurezza dei sistemi, ai principali protocolli di comunicazione, ai sistemi operativi e agli ambienti virtualizzati.

La selezione proseguirà con una prova orale, consistente in un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e nella verifica della conoscenza della lingua inglese, oltre alle competenze informatiche necessarie per lo svolgimento delle mansioni.

Domanda di partecipazione e scadenza

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma indicata nel bando ufficiale dell’Università di Pisa. Per accedere alla procedura è necessaria l’autenticazione tramite Spid.

Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato alle ore 13:00 del 16 febbraio 2026. È previsto il pagamento di una tassa di concorso pari a 10 euro, non rimborsabile.

Il bando integrale e tutte le comunicazioni relative alla procedura sono disponibili sul sito istituzionale dell’Università di Pisa e sul portale inPa.