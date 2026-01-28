L’Università di Pisa ha pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico. Si ricercano collaboratori diplomati, ai quali sarà offerto un contratto di lavoro indeterminato e a tempo pieno. La selezione è rivolta a candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e riguarda l’area dei collaboratori: settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali.
Le risorse selezionate saranno assegnate alla Direzione Infrastrutture Digitali dell’Ateneo e impiegate nello svolgimento di attività di supporto tecnico e informatico a servizio delle strutture universitarie.
Indice
Quanti sono i posti disponibili
Il bando prevede la copertura di 2 posti complessivi con inquadramento nell’area dei collaboratori, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo Nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca. Il rapporto di lavoro sarà instaurato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno.
Uno dei posti messi a concorso è prioritariamente riservato ai volontari delle Forze Armate, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010. La sede di servizio è Pisa, presso le strutture afferenti alla Direzione Infrastrutture Digitali dell’ateneo in questione.
Requisiti di partecipazione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. In particolare, possono partecipare i candidati che:
- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- godano dei diritti civili e politici;
- non abbiano riportato condanne penali incompatibili con l’impiego nella pubblica amministrazione.
È inoltre richiesta l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale e l’assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento da precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni.
Dal punto di vista del titolo di studio, è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza vincoli relativi all’indirizzo di studi, come anche per il concorso Inps per 248 assistenti in scadenza.
Mansioni e attività previste
Il personale selezionato sarà impiegato in attività di supporto tecnico nell’ambito dei servizi informatici dell’Ateneo. Le mansioni riguardano in particolare la gestione e manutenzione delle infrastrutture di rete, il supporto alla gestione di apparati di sicurezza informatica e firewall, nonché attività connesse alla protezione e alla sicurezza dei sistemi informativi.
Sono inoltre previste attività di gestione sistemistica di ambienti Microsoft Windows, supporto alla gestione di ambienti virtualizzati e collaborazione alle attività di assistenza tecnica agli utenti, in coordinamento con le strutture informatiche centrali dell’Università.
Prove d’esame
La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di prove d’esame volte a verificare il possesso delle competenze richieste. È prevista una prova scritta, che verterà su argomenti relativi alle reti informatiche, alla sicurezza dei sistemi, ai principali protocolli di comunicazione, ai sistemi operativi e agli ambienti virtualizzati.
La selezione proseguirà con una prova orale, consistente in un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e nella verifica della conoscenza della lingua inglese, oltre alle competenze informatiche necessarie per lo svolgimento delle mansioni.
Domanda di partecipazione e scadenza
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma indicata nel bando ufficiale dell’Università di Pisa. Per accedere alla procedura è necessaria l’autenticazione tramite Spid.
Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato alle ore 13:00 del 16 febbraio 2026. È previsto il pagamento di una tassa di concorso pari a 10 euro, non rimborsabile.
Il bando integrale e tutte le comunicazioni relative alla procedura sono disponibili sul sito istituzionale dell’Università di Pisa e sul portale inPa.