Il Pio Albergo Trivulzio di Milano assume assistenti amministrativi diplomati

Il Pio Albergo Trivulzio di Milano ha pubblicato un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, riservato ai candidati in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. La selezione è rivolta all’inserimento di profili amministrativi nei servizi dell’azienda socio-sanitaria milanese, offrendo una concreta opportunità di lavoro stabile nel settore pubblico per diplomati.

La procedura segue la logica delle tradizionali selezioni pubbliche per titoli ed esami, e si colloca in un contesto in cui sempre più enti pubblici e sanitari ampliano la loro offerta di posti di lavoro con assunzioni dedicate a figure amministrative.

Con una scadenza della domanda fissata per il 13 febbraio 2026, il bando rappresenta un appuntamento importante per chi è alla ricerca di un impiego pubblico accessibile con un diploma.

Quanti sono i posti

La selezione pubblica bandita dal Pio Albergo Trivulzio prevede l’assunzione di 2 assistenti amministrativi con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Il ruolo rientra nella categoria C, profilo tipico degli uffici amministrativi pubblici, e include mansioni come gestione protocolli, attività di back office, supporto nei processi organizzativi e amministrativi, nonché rapporti con l’utenza per servizi di front office.

Si tratta di un’opportunità di inserimento stabile, pensata per rafforzare l’organico dell’ente e dare risposta alle esigenze amministrative interne. Acquisire un ruolo del genere in un grande istituto assistenziale come il Trivulzio può rappresentare anche una base solida per futuri sviluppi di carriera nel settore pubblico.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici, tra cui:

diploma di scuola secondaria di secondo grado;

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o altra cittadinanza ammessa secondo le normative vigenti;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni richieste;

assenza di condanne penali o provvedimenti che impediscano la costituzione di rapporti di impiego pubblico.

La procedura richiede inoltre il versamento di un contributo di partecipazione, come indicato nel bando ufficiale.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma informatica dedicata alla procedura concorsuale dell’ente. Per completare l’iscrizione è necessario registrarsi al portale, compilare tutti i campi richiesti e allegare la documentazione prevista dal bando, compreso un documento di identità valido.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 13 febbraio 2026. Le domande inoltrate dopo questa data non saranno prese in considerazione. Tutte le comunicazioni relative alle ammissioni, alle prove d’esame e agli esiti saranno pubblicate sul sito istituzionale del Pio Albergo Trivulzio.

Prove d’esame e selezione

Il concorso per assistenti amministrativi si svolge secondo le modalità previste dai bandi per titoli ed esami tipici della Pubblica Amministrazione. Qualora si dovessero candidare più di 50 persone, l’azienda si riserva di operare un’ulteriore scrematura tramite una prova preselettiva.

Sono previste prove volte ad accertare competenze amministrative di base, capacità di gestione operativa e conoscenze normative, oltre alla verifica delle attitudini richieste per mansioni d’ufficio. Gli esiti delle prove concorreranno alla formazione della graduatoria finale.

