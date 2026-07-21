Il Mase ha indetto un concorso per trovare 50 funzionari: quali lauree servono, come presentare la domanda e come si svolgono le prove

ANSA Concorso Ripam Ministero dell'Ambiente 2026: 50 assunzioni, requisiti, quiz e scadenza del bando.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), tramite la Commissione Ripam, ha indetto un concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area dei Funzionari.

A differenza di molti altri concorsi pubblici usciti negli ultimi mesi in cui è prevista un’unica prova con quiz a risposta multipla, questo concorso per il Ministero dell’Ambiente è più complesso: prevede infatti prova preselettiva (eventuale), una prova scritta con le classiche domande e risposte a quiz e, infine, una prova orale. Chiude il quadro, come avviene di consueto, la valutazione dei titoli.

Concorso Ministero Ambiente 2026, figure ricercate

Le 50 unità di personale ricercate nell’ambito del concorso al Ministero dell’Ambiente sono suddivise così:

36 unità riguardano la ricerca di funzionari amministrativi con specifiche competenze in ambito giuridico (Codice GIUR/MASE):

14 unità riguardano funzionari amministrativi con specifiche competenze in ambito economico contabile (Codice ECO/MASE).

Ma attenzione: gran parte dei posti sono riservati, come specificato dall’articolo 1 del bando.

Scadenza e domande

La scadenza per l’invio della domanda coincide con le ore 23:59 del 12 agosto 2026.

Le domande vanno inviate online compilando il format di candidatura sul portale inPA (inpa.gov.it) autenticandosi con Spid, Cie, Cns oppure eIDAS. Per partecipare serve inoltre una Pec o un domicilio digitale.

Per partecipare occorre versare, come per tutti i concorsi pubblici, la quota di partecipazione di 10 euro. Chi non si presenta a sostenere il concorso non ha diritto ad alcun rimborso.

Requisiti

Di seguito i requisiti per partecipare:

35 unità – laurea magistrale (LM) in LMG/01 Giurisprudenza, LM/SC-GIUR Scienze giuridiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

15 unità – laurea magistrale (LM) in LM-56 Scienze dell’economia, LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economico-aziendali o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Prova scritta

La prova scritta consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo di 30 punti.

Delle 40 domande, 25 riguarderanno materie diverse a seconda della selezione.

36 unità per ambito giuridico:

diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, al diritto d’accesso, alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;

diritto dell’Unione Europea;

normativa in materia di contratti e appalti pubblici;

diritto costituzionale;

diritto civile, limitatamente a obbligazioni e contratti;

diritto penale, limitatamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

contabilità di Stato e degli enti pubblici;

norme generali in materia di pubblico impiego.

14 unità per ambito economico contabile:

diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, al diritto d’accesso, alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;

diritto dell’Unione Europea;

normativa in materia di contratti e appalti pubblici;

ragioneria generale e applicata;

economia politica e Politica economica;

scienza delle finanze;

contabilità di Stato e degli enti pubblici;

norme generali in materia di pubblico impiego.

Il resto delle domande saranno comuni a entrambi i codici e riguarderanno quiz di logica e situazionali.

Prova orale

La prova orale consisterà in un colloquio volto ad accertare la preparazione sulle materie già oggetto dello scritto. E per entrambi i codici di concorso si procede anche ad accertare:

la conoscenza dell’organizzazione e funzionamento del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

la conoscenza dell’inglese;

le competenze informatiche e digitali.

Info

Per maggiori info si cerchi il Concorso pubblico per il reclutamento di n. 50 unità di personale nei ruoli del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nell’Area dei Funzionari sul portale inPA.

L’indirizzo da copincollare nella barra di ricerca del browser:

inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=20327f7964544c118bee0ed129092e42