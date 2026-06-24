L’Azienda Sanitaria Locale di Bari ha pubblicato due concorsi finalizzati all’assunzione di 29 figure amministrative con contratto a tempo indeterminato. Tra i requisiti richiesti per partecipare c’è il diploma di scuola secondaria superiore, ma non è l’unico.
Si tratta di una buona occasione per chi desidera un contratto stabile nella Pubblica Amministrazione, che continua a far fronte alla carenza di personale a causa dei pensionamenti con selezioni pubbliche.
Indice
I posti disponibili
Le assunzioni riguardano complessivamente 29 unità da inserire nel ruolo amministrativo dell’Asl di Bari. I posti sono così suddivisi:
- 20 posti di Coadiutore amministrativo senior, appartenenti all’Area degli Operatori;
- 9 posti di Assistente Amministrativo, appartenenti all’Area degli Assistenti.
Quali sono i requisiti richiesti per partecipare
Per accedere alle selezioni è necessario possedere i requisiti generali previsti per l’accesso ai concorsi pubblici, tra cui:
- la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- l’idoneità fisica all’impiego;
- l’assenza di cause ostative all’assunzione presso la Pubblica Amministrazione.
Ai candidati è inoltre richiesto di appartenere alle categorie protette di cui all’articolo 18 della Legge 68/1999 e di risultare iscritti agli elenchi del collocamento mirato. L’iscrizione rappresenta un requisito essenziale: chi non risulta regolarmente inserito negli elenchi non potrà essere ammesso alle procedure selettive.
Per il profilo di Coadiutore amministrativo è richiesto il possesso della licenza media accompagnata da specifici percorsi scolastici successivi oppure il diploma di scuola superiore e cinque anni di esperienza professionale nel medesimo profilo.
Per il ruolo di Assistente amministrativo, invece, è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado, indipendentemente dall’indirizzo di studi seguito.
Come si svolgerà la selezione
L’azienda sanitaria ha comunicato che eventuali prove preselettive e il calendario degli esami saranno resi noti attraverso il sito istituzionale.
In particolare, l’eventuale prova preselettiva verrà annunciata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento. I candidati dovranno quindi monitorare costantemente le comunicazioni ufficiali pubblicate dall’ente per non perdere aggiornamenti relativi alla procedura.
Per il profilo di Coadiutori, si rende necessaria una preselettiva qualora il numero di candidati fosse superiore a 400. Basterà un numero di richieste di partecipazione alla selezione maggiore di 180 per il profilo di Assistenti.
La prova scritta potrà consistere in quesiti a risposta multipla, in quesiti a risposta sintetica o in un tema o anche nella combinazione totale o parziale delle predette modalità, a discrezione della commissione d’esame.
Chi avrà totalizzato un punteggio di almeno 21 punti su 30 avrà accesso alla prova pratica, che consisterà nella risoluzione di casi pratici attraverso un questionario a crocette o domande a risposta aperta.
La sufficienza per passare alla prova orale è costituita dallo stesso punteggio dell’esame scritto. Il colloquio orale consisterà in un approfondimento delle materie delle precedenti fasi di concorso, con l’aggiunta eventuale di quesiti volti ad approfondire la conoscenza dell’inglese e delle competenze informatiche.
Come ed entro quando presentare la domanda
Le candidature devono essere inoltrate esclusivamente online attraverso la piattaforma indicata dall’Asl di Bari. Per accedere al portale è necessario autenticarsi tramite Spid oppure Carta d’Identità Elettronica.
Durante la compilazione della domanda i candidati dovranno indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, che verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali relative al concorso. È inoltre previsto il pagamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro, non rimborsabile.
La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 29 giugno 2026.
Un’opportunità per le categorie protette
I concorsi riservati alle categorie protette rappresentano uno strumento importante per favorire l’inclusione sociale e lavorativa. La selezione indetta dall’Asl Bari si inserisce in questo percorso, offrendo posti stabili e qualificati in ambito amministrativo all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.
Ci sono altri concorsi in scadenza nel mese di giugno cui è possibile fare domanda. Sempre nel Sud Italia, c’è ancora tempo per iscriversi al corso-concorso indetto dalle Asl della Regione Basilicata.