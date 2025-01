Il Mit ha bandito due nuovi concorsi volti all’assunzione di 84 marinai in totale da impiegare su Lago Maggiore, di Garda e di Como, non richiesta la laurea.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto due bandi di concorso volti all’assunzione totale di 84 marinai. Per entrambe le selezioni è previsto l’inquadramento degli assunti a tempo determinato full-time, da 3 a 8 mesi, nella terza area professionale per l’esercizio della navigazione interna lacuale:

nel caso del primo bando, da 54 posti , i neoassunti verranno destinati alla Direzione di esercizio della navigazione Lago di Garda e alla Gestione governativa navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como;

nel secondo bando, da 30 posti, è prevista la destinazione presso la Direzione di esercizio della navigazione Lago di Como e la Gestione governativa navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como.

Ai fini della partecipazione, nei rispetti bandi vengono indicati i requisiti dei candidati, così come le prove d’esame da sostenere, le materie oggetto di verifica e le tempistiche per l’iscrizione al concorso.

Requisiti di partecipazione al concorso

La lista dei requisiti per i concorsi per marinai del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è comune tra i due bandi volti all’assunzione complessiva di 84 persone. All’articolo 2, sotto la voce requisiti di ammissione, si legge che per partecipare al concorso è necessario:

avere un diploma di scuola secondaria di primo grado . I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero devono indicare gli estremi del provvedimento con il quale il detto titolo posseduto è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente bando o dichiarare che provvederanno a richiedere l’equiparazione;

godere della maggiore età;

; avere la cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’art. 38, commi 1, 2 e 3‐bis, del D.L. 30/03/2001, n. 165;

godere dei diritti civili e politici;

avere l’idoneità fisica allo specifico impiego;

non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. del 14/11/2002 n.313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende il procedimento penale;

essere capace di nuotare e vogare.

Ai fini della partecipazione al concorso, inoltre, è necessario che il rispetto dei suddetti requisiti sia tale sia alla data di presentazione della domanda che a quella dell’atto di sottoscrizione del contratto di lavoro in caso di vittoria. E ancora, il possesso di titoli di studi superiori non rappresenta, in questi casi, l’assegnazione di un punteggio superiore.

La presentazione delle domande

Per accedere alle selezioni per 84 marinai è necessario che gli interessati presentino regolare domanda di ammissione sul Portale di reclutamento inPA. La scadenza è fissata dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione dei bandi, avvenuta, in entrambi i casi, il 28 gennaio 2025. Si ricorda che per accedere a inPA è necessario essere in possesso di Spid, Cie, Cns o eIDAS, con i candidati che una volta entrati dovranno compilare il proprio curriculum vitae. Tutte le comunicazioni successive ai titolari delle domande verrà svolta sempre tramite il portale inPA.

Le prove e i punteggi previsti

Per entrambi i bandi in oggetto sono previste una serie di prove, così divise:

esame preliminare di idoneità al nuoto e alla voga;

di idoneità al nuoto e alla voga; prova scritta in modalità digitale, riservata solo a chi ha superato l’esame preliminare. È previsto un test a risposta multipla che mira ad approfondire le conoscenze delle materie in seguito riportate e che prevede un punteggio minimo di 18/30;

in modalità digitale, riservata solo a chi ha superato l’esame preliminare. È previsto un test a risposta multipla che mira ad approfondire le conoscenze delle materie in seguito riportate e che prevede un punteggio minimo di 18/30; prova orale, riservata agli idonei dello scritto che hanno conseguito un punteggio uguale tra di loro. Le materie d’esame sono le stesse dello scritto, con quest’ultimo step che servirà a definire la graduatoria finale.

Quanto alle date delle prove, queste verranno comunicate ai candidati sempre tramite il portale inPA con un preavviso di almeno 15 giorni.

Le materie d’esame

Le diverse prove elencate, hanno la finalità di giungere a una valutazione della preparazione del candidato in riferimento alle seguenti materie d’esame (art. 7 di entrambi i bandi):