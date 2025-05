Nuovo concorso pubblico del Comune di Roma per 808 posti di lavoro in tre categorie diverse: oltre ai laureati, richiesto anche personale con il diploma e con la licenza media

Fonte: ANSA Concorso a Roma, 808 posti

Il Comune di Roma ha indetto tre diversi concorsi pubblici per assumere in totale 808 persone con contratto indeterminato a tempo pieno. Si tratta di tre diversi profili, che richiedono diversi titoli di studio, ma hanno anche molti requisiti in comune. La maggior parte dei posti è riservata ai diplomati, ma ce ne saranno di disponibili anche per chi ha una licenza media.

Le domande andranno presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, che è avvenuta il 4 maggio scorso. La data ultima per fare richiesta di partecipazione al concorso è quindi il 4 giugno 2025

Le tre posizioni disponibili a Roma

Nel bando messo a disposizione dal Comune di Roma, saranno disponibili in tutto tre categorie di posizioni, distinte per il titolo di studio che richiedono tra licenza media, diploma e laurea. Per quanto riguarda la prima categoria, i profili ricercati sono:

Operatori per servizi di supporto e custodia;

Operatori per servizi tecnici;

Operatori per servizi ambientali;

Operatori per servizi di trasporto.

Ogni profilo ha 18 posti disponibili, per un totale di 72. La categoria con più posti a disposizione è quella che richiede il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Le posizioni aperte sono per:

Istruttori amministrativi;

Istruttori di servizi tecnici.

Ogni posizione aperta ha 225 posti disponibili, per un totale di 450. I restanti 286 posti son invece riservati a laureati. Si ricercano:

Funzionari amministrativi

Funzionari tecnici

Funzionari ambientali

Funzionari informatici

Ognuna delle prime due posizioni elencate ha 125 posti a disposizione, mentre per le ultime due verranno assunti soltanto 18 lavoratori per profilo.

I requisiti per partecipare al bando

Oltre al titolo di studio, esistono una serie di requisiti necessari per partecipare al bando, che sono comuni a tutte le posizioni aperte dal Comune di Roma:

avere almeno 18 anni d’età;

avere la cittadinanza italiana o equivalente;

godere dei diritti civili e politici;

essere in possesso di un certificato di idoneità fisica;

non avere nessuna condanna penale o esclusione dal pubblico impiego;

aver assolto agli obblighi di leva per i nati entro il 31/12/1985.

Per iscriversi al concorso bisogna presentare domanda entro il 4 giugno esclusivamente online, presso il portale inPA.gov.it. Per avere accesso alla pagina web per la presentazione della domanda, è necessario accedere al sito tramite Spid, Cie o Cns. È richiesto un contributo di 10,33 euro per ogni profilo scelto.

Come si svolgerà il concorso

Tutti i concorsi per cui il Comune di Roma ha emesso bandi si terranno con modalità del tutto simili:

una prova preselettiva, nel caso le domande superino di 10 volte i posti disponibili;

una prova scritta

una prova orale

La prova preselettiva sarà identica per tutti i bandi, con 40 domande a risposta multipla e 60 minuti di tempo. Le materie della prova saranno logica matematica, diritto amministrativo e ordinamento degli enti locali. Ogni risposta esatta darà 0,75 punti, ogni risposta non data 0, ogni risposta errata toglierà 0,25 punti. Accederanno alle prove successive i primi 8.080 candidati.

Le prove scritte e, di conseguenza, quelle orali invece saranno specifiche per ogni profilo. Date, sedi e modalità esatte di queste prove saranno comunicate almeno 15 giorni prima dello svolgimento attraverso il portale inPA.gov.it.