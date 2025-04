Bando Isi Inail, fino a 130mila euro a fondo perduto per le imprese

Con il Bando Isi Inail mette a disposizione delle imprese che investono in prevenzione 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto. Ecco come ottenerli

Le aziende che investono sul miglioramento delle condizioni di lavoro del personale potranno ricevere specifiche misure di sostegno economico. Contributi a fondo perduto fino a 130mila euro per destinatario, in una sorta di meccanismo premiale con regole appositamente pensate per chi ad es. vuole sostituire i macchinari dell’officina o del cantiere edile, oppure intende comprare strumenti più sicuri per la sua impresa agricola. Nella nuova edizione del Bando Isi (Incentivi per la Sicurezza e l’Innovazione) di Inail sono stati stanziati 600 milioni di euro, quasi cento in più rispetto al 2024.

Dal 14 aprile scorso fino alle ore 18 del 30 maggio prossimo è aperta la procedura informatica per la compilazione e registrazione delle domande, per accedere alla maxi agevolazione. Vediamo allora l’ultima edizione del Bando Isi e tutte le informazioni utili per non farsi sfuggire l’iniziativa.

Finalità del Bando Isi e chi può compilare la domanda online

Per legge Inail, attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici, finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il bando Isi mira a incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, e a incoraggiare le micro e piccole imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro, al fine di ridurre le emissioni inquinanti e diminuire il rischio di infortuni e decessi (in aumento nell’ultima rilevazione).

La domanda d’accesso ai contributi a fondo perduto potrà essere compilata da chi ha una responsabilità diretta o formale in azienda, ossia dai legali rappresentanti, dai delegati ai servizi o dagli intermediari aziendali e anche dalle aziende con contribuzione non gestita da Inail – a patto che rispettino i requisiti specifici del Bando.

Il primo passo per ottenere il finanziamento è la compilazione della richiesta online, in cui inserire informazioni come ad es. i dati anagrafici dell’azienda, i dati di iscrizione ai pubblici registri, la composizione societaria, la posizione assicurativa, l’unità produttiva coinvolta nel progetto e il numero di lavoratori e lavoratrici.

Scelta dell’asse di finanziamento

Dopo l’indicazione dei dati generali del soggetto che chiede il versamento dei contributi a fondo perduto, segue – in apposita sezione su schermo – la scelta dell’asse di finanziamento, in base al settore dell’azienda e alle sue dimensioni. Questo passaggio è obbligatorio e costituisce una delle fasi fondamentali nella compilazione telematica della richiesta di contributo.

Il manuale del Bando Isi specifica che il richiedente dovrà selezionare l’asse e il sotto-asse corrispondente al progetto che intende attuare. La piattaforma web, una volta effettuata questa scelta, mostrerà un apposito modulo per l’inserimento dei dati relativi alla tipologia di progetto desiderato. ​

In particolare, gli assi di finanziamento disponibili per il Bando Isi Inail sono:​

Asse 1 – Generalista;

Asse 2 – Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici;

Asse 3 – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;

Asse 4 – Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori;

Asse 5 – Agricoltura​.

Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono suddivise per regione / provincia autonoma e per asse di finanziamento.

Scelta dell’intervento e ruolo degli allegati tecnici

Ulteriore e distinta fase della procedura di domanda è quella in cui l’interessato sceglierà una tipologia di intervento compatibile con l’asse selezionato. Infatti ciascun asse di finanziamento del Bando è rivolto a progetti di natura specifica e – quindi – è indispensabile che il tipo di intervento prescelto sia perfettamente allineato all’asse selezionato, pena la dichiarazione di inammissibilità della domanda.

Ad es. per l’Asse 1 un intervento ammissibile potrebbe essere la realizzazione di impianti antincendio nei magazzini logistici, mentre per l’Asse 3 potrebbe essere la bonifica di tubazioni o serbatoi industriali o ancora per l’Asse 5 potrebbe essere l’acquisto di trattori agricoli di nuova generazione.

Come intuibile, la finalità è garantire che le risorse pubbliche siano effettivamente destinate agli obiettivi previsti, senza spreco di denaro. E, per valutare correttamente la scelta da fare, sarà opportuno leggere con attenzione gli allegati tecnici al Bando, che definiscono criteri, parametri, specifiche ammissibili per ogni tipo di intervento.

Dati economici e valutazione Inail della domanda

Inoltre – al momento della scelta dell’intervento – andranno inseriti su schermo il costo del progetto, l’ammontare del finanziamento richiesto da Inail e le coordinate bancarie per il pagamento, successivo all’eventuale approvazione della domanda e alla rendicontazione del progetto.

Infatti l’ente dovrà poter verificare la proporzionalità tra i costi previsti e l’intervento, il rispetto delle percentuali di contributo massimo consentite per spese ammissibili e la correttezza del finanziamento richiesto rispetto ai limiti minimi e massimi fissati dal bando.

Tutte queste prescrizioni sono necessarie per rendere la domanda online valida sotto il profilo formale, conforme ai criteri di ammissibilità e pronta per l’eventuale liquidazione del contributo.

Attribuzione del punteggio

Sulla scorta delle informazioni inserite il sistema digitale di valutazione darà un punteggio e – per poter validamente inviare la domanda per i contributi a fondo perduto – l’interessato dovrà conseguire almeno 130 punti durante la fase di compilazione web. La graduatoria per punteggio servirà a selezionare progetti di alta qualità, assicurare un uso efficiente delle risorse pubbliche e gestire la procedura di selezione in modo trasparente e meritocratico, soprattutto in caso di molte domande.

Tra gli indici di valutazione troviamo ad es. la misura del miglioramento, ossia l’efficacia dell’intervento proposto nel migliorare salute e sicurezza sul lavoro (su cui abbiamo nuove norme), il fattore di rischio – che considera il livello di pericolo nell’ambiente di lavoro che l’intervento mira a mitigare – oppure la condivisione con le parti sociali. Quest’ultima valutazione premia la partecipazione e l’accordo con rappresentanze sindacali o altri organismi di rappresentanza dei lavoratori.

Inoltre, sono previsti punti aggiuntivi per le imprese che possiedono certificazioni specifiche, come la ISO 45001 per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro.​

Click Day

Toccare almeno quota 130 punti è essenziale per accedere alla fase successiva del processo di selezione, nota come “Click Day”, in cui le richieste di finanziamento saranno valutate anche in base all’ordine cronologico di presentazione.

Ribadiamo infine che gli interessati avranno tempo fino alle ore 18 del 30 maggio prossimo per compilare e registrare validamente la richiesta. E, per fugare ogni dubbio, Inail ha messo a disposizione due video tutorial con le novità di questa edizione e i consigli utili a capire tutta la procedura.