Fonte: ANSA Bando di concorso Ata nella Provincia autonoma di Trento per la stabilizzazione di 300 posti.

Nuove assunzioni a scuola: la provincia autonoma di Trento ha indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la stabilizzazione a tempo indeterminato, nonché tempo pieno, di 300 unità relative al personale Ata, figura professionale di collaboratore scolastico di categoria A.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 14:00 di lunedì 17 marzo. La domanda va presentata esclusivamente per via telematica sul sito vivoscuola.it.

Posti riservati

Si specifica che 90 posti (il 30% del totale) sono riservati a chi abbia prestato servizio nelle forze armate e 45 posti (15%) sono riservati a chi abbia svolto il servizio civile universale. Ma nel caso non vi siano abbastanza candidati idonei appartenenti a queste due categorie, si procederà con l’assunzione da scorrimento della graduatoria generale del concorso.

Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare i candidati che:

hanno maturato, negli otto anni scolastici antecedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione almeno tre anni scolastici di servizio nel profilo professionale di collaboratore scolastico di categoria A alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento;

siano inclusi nelle graduatorie provinciali o d'istituto della Provincia autonoma di Trento per il profilo in questione;

non siano dipendenti assunti a tempo indeterminato del personale Ata e assistente educatore della Provincia.

La prova scritta

Il concorso prevede una prova scritta composta da 30 quesiti a risposta multipla ai quali rispondere in 40 minuti. Per ogni risposta corretta è assegnato 1 punto, per ogni risposta errata o non data si ottengono 0 punti. Si passa con un minimo di 18 punti.

Le materie d’esame:

nozioni riguardanti organi di governo della Provincia di Trento;

nozioni riguardanti il sistema educativo del Trentino (L.P. 7.8.2006 n. 5) con particolare riguardo ai soggetti del sistema educativo provinciale e alle istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento;

attività e mansioni proprie del profilo professionale;

nozioni riguardanti il codice di comportamento del personale Ata (deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 del 27 settembre 2024);

nozioni riguardanti la sicurezza sul lavoro nelle istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di Trento.

Graduatorie di istituto

Oltre alla procedura concorsuale di stabilizzazione, c’è anche il binario parallelo delle graduatorie di istituto che i presidi delle varie scuole possono utilizzare per coprire vuoti di organico tramite assunzioni a tempo indeterminato o determinato, ma anche supplenze temporanee.

Possono presentare la domanda:

i candidati provvisti di diploma , che abbiano almeno 30 giorni di servizio prestato nel profilo professionale di collaboratore scolastico di categoria A presso la Provincia autonoma di Trento;

chi avendo la licenza media abbia almeno 180 giorni di servizio.

Costi di partecipazione

Dovrà versare 25 euro chi intenda partecipare al concorso straordinario per la stabilizzazione, e dovrà versare 5 euro chi chiede solo l’inserimento nelle graduatorie d’istituto. Ma pagando i 25 euro si ha diritto ad accedere a entrambe le procedure.

Per maggiori informazioni si rimanda al bando del concorso Ata 2025 della Provincia autonoma di Trento.

Trattamento economico

Chi supera il concorso riceverà il seguente trattamento economico annuale lordo:

stipendio base – 12.841,92 euro;

assegno – 1.769,90 euro;

indennità integrativa speciale – 6.235,70 euro;

tredicesima mensilità;

assegno per il nucleo familiare (solo se dovuto);

eventuali ulteriori emolumenti previsti dalla legge o dal contratto, qualora spettanti.

Ogni futura variazione contrattuale si tradurrà in una variazione del trattamento economico.

Le mansioni

Le mansioni del personale Ata sono quelle espresse dal relativo contratto, e riguardano essenzialmente:

accoglienza degli alunni e loro sorveglianza subito prima e subito dopo le lezioni anche, e soprattutto, in assenza dei docenti;

collaborazione nell’accompagnamento degli alunni in caso di trasferimento dalla scuola ad altre sedi;

ausilio agli alunni portatori di handicap (in mancanza di altra figura professionale);

sorveglianza dei locali, anche notturna ed anche tramite servizio di portineria;

pulizia dei locali scolastici;

supporto alle attività amministrative, didattiche e di mensa;

attività di piccola manutenzione;

eccetera.

Si aggiunge che il 2025 è un anno particolarmente caldo sul fronte dei concorsi pubblici. Qui tutte le procedure di selezione in scadenza nel mese di febbraio.