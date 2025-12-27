È aperto il concorso pubblico del ministero della Difesa per 1.100 assistenti. Il bando prevede l’assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato nell’Area degli assistenti. Il concorso è rivolto a candidati in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e prevede una selezione per titoli ed esami.
Le domande possono essere presentate dal 23 dicembre 2025 al 27 gennaio 2026 esclusivamente tramite il Portale inPA. Vediamo quali sono i posti disponibili, i profili ricercati, quali sono i requisiti, come si svolgono le prove e la valutazione dei titoli del concoso del ministero della Difesa.
Indice
Bando di concorso per il ministero della Difesa: quanti posti ci sono
Il concorso del ministero della Difesa prevede il reclutamento di 1.100 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli nell’Area assistenti, con contratto a tempo indeterminato.
I posti sono suddivisi tra profili amministrativi, sanitari e tecnici. Nel dettaglio sono divisi in:
- 600 assistenti amministrativi contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale;
- 20 informatici nei ruoli di assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale;
- 22 di supporto, come assistente tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale;
- 40 nella vigilanza;
- edilizia;
- 65 per i sistemi elettrici ed elettromeccanici;
- 14 per la cartografia e la grafica;
- 10 per il ruolo di assistente tecnico chimico-fisico;
- 7 come artificieri;
- 88 per l’edilizia;
- 12 tecnici nautici;
- 53 assistenti per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni;
- 9 per la sanità;
- 48 per le lavorazioni;
- 105 per la motoristica, la meccanica e le armi;
- 2 per l’alimentazione e la ristorazione;
- 5 per i servizi informativi
In quali territori si svolge il concorso?
Il concorso è su base territoriale, quindi aperto solo a determinati territori. In questo caso:
Campania, Lazio, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Puglia, Sardegna, Liguria, Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.
Chi può partecipare al concorso?
Per partecipare al concorso serve possedere, al momento della scadenza, i seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- aver compiuto 18 anni;
- godere dei diritti civili e politici;
- essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- non aver riportato condanne incompatibili con l’assunzione nella PA;
- possedere idoneità fisica all’impiego.
Come e quando presentare la domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente online sul Portale inPA, autenticandosi con identità digitale SPID, CIE, CNS o eIDAS, entro le ore 18:00 del 27 gennaio 2026.
È previsto un contributo di partecipazione di 10 euro, non rimborsabile.
In cosa consiste la prova scritta?
La selezione semplificata prevede un’unica prova scritta, composta da:
- quesiti sulle materie comuni (diritto amministrativo, lavoro pubblico, informatica, inglese);
- quesiti specifici per il profilo scelto;
- test di logica;
- quesiti situazionali.
La prova è superata con un punteggio minimo di 21/30.
Come vengono valutati i titoli?
Ai titoli possono essere attribuiti fino a 7 punti, tenendo conto del voto del diploma, di eventuali titoli di studio aggiuntivi e della data di conseguimento del titolo.
Sono previste riserve di posti?
Sì, sono previste le riserve di posti per alcune categorie. Il bando prevede riserve per:
- persone con disabilità;
- volontari delle Forze armate;
- operatori del servizio civile universale;
- personale con esperienza a tempo determinato nella PA.
Come avviene l’assunzione dei vincitori?
I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato nei ruoli del ministero della Difesa, secondo l’ordine delle graduatorie e nel rispetto delle riserve previste. In caso di rinuncia, è possibile lo scorrimento degli idonei.