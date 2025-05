Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fonte: IPA Aci pronta ad assumere 150 persone tramite concorso pubblico.

L’Automobile Club d’Italia ha annunciato un piano di assunzioni: il prossimo concorso Aci, e i successivi, prevedono oltre 150 posti nel triennio 2025-2027, molti dei quali già in ingresso dai prossimi mesi.

Le posizioni offerte saranno a tempo indeterminato, così come stabilito dal Piao, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione Aci recentemente pubblicato.

Piano di assunzioni in Aci

Secondo il Piano, Aci prevede 90 nuove assunzioni già nel primo anno, su un totale di oltre 150 nell’intero triennio.

Ecco come saranno distribuite le posizioni nel 2025:

50 funzionari nelle sedi periferiche;

20 funzionari alla sede centrale (di cui 10 con contratto di apprendistato per giovani neolaureati; 3 in area tecnico-specialistica a supporto della digitalizzazione e del piano Ict; 18 assistenti amministrativo-gestionali per attività di back office; 2 assistenti tecnico-specialistici per supporto It).

I concorsi Aci da 150 posti rientrano in un piano strategico volto a rafforzare l’organico e gestire il turnover: nel solo 2025 si prevede la sostituzione di 68 cessazioni, con un saldo positivo di +13 unità. Il piano continuerà nel 2026 con 71 nuove assunzioni e si chiuderà nel 2027 con un’ulteriore stabilizzazione.

Chi può partecipare al concorso Aci 2025

I requisiti ufficiali saranno indicati nei bandi che verranno pubblicati entro la seconda metà del 2025. Tuttavia, sulla base dei profili richiesti, è possibile delineare alcune indicazioni preliminari:

per i profili da funzionario sarà probabilmente richiesta una laurea in materie giuridiche , economiche , ingegneristiche o informatiche , in base alla specializzazione.

sarà probabilmente richiesta una in , , o , in base alla specializzazione. per i profili da assistente, sarà sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore, preferibilmente con indirizzo tecnico o amministrativo.

Oltre ai titoli di studio specifici, saranno richiesti i consueti requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici vale a dire cittadinanza italiana o Ue, maggiore età, idoneità fisica e godimento dei diritti civili e politici.

Come si svolge un concorso pubblico in Aci

Il concorso Aci 2025, e i successivi, saranno strutturati secondo le modalità classiche previste per i concorsi nella Pubblica amministrazione. Le prove, definite nel dettaglio dai bandi di futura pubblicazione, potrebbero includere:

una prova scritta, con test a risposta multipla, redazione di elaborati o quesiti pratici;

una prova orale, con colloquio su materie d’esame, valutazione di inglese e di informatica e valutazione delle soft skills.

In caso di massiccia partecipazione, non sono escluse prove preselettive.

Materie da studiare per il concorso Aci

Chi intende prepararsi al concorso Aci 2025, così come ai successivi, per un totale di 150 posti dovrà approfondire in particolare:

diritto amministrativo;

funzionamento e statuto dell’Aci;

regolamentazione del Pra (Pubblico Registro Automobilistico);

digitalizzazione e innovazione nella Pa;

gestione delle risorse pubbliche, contabilità, organizzazione e controllo.

Per i profili tecnici, sarà fondamentale prepararsi anche su informatica, sicurezza It e tecnologie digitali.

Quando esce il bando Aci e come fare domanda

Il bando del primo concorso Aci 2025 è atteso per la seconda metà dell’anno, con l’obiettivo di avviare le selezioni entro dicembre. Per partecipare, sarà necessario presentare la domanda esclusivamente online, tramite il Portale del Reclutamento “inPA” (inpa.gov.it) utilizzando le classiche chiavi digitali d’accesso, ovvero Spid, Cie oppure Cns.

Quando verranno pubblicati, i bandi saranno disponibili:

sul sito ufficiale dell’Aci (aci.it);

sul portale inPA (inpa.gov.it).

È possibile che ai partecipanti venga chiesto un contributo sui 10 euro.

