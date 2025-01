La FVC ha lanciato il bando Giovani talenti che ha il fine di finanziare i progetti di società composte a maggioranza da under 40 con una buona idea di business: sul piatto fino a 350mila euro per progetto.

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: iStock Bando Giovani talenti, per gli under 40.

Offrire un supporto finanziario importante a persone, startup o aziende composte a maggioranza da soggetti under 40. È questo l’intento del nuovo bando “Giovani Talenti – acceleratore di business” lanciato dalla società Finanziaria di Valle Camonica S.p.A. (FVC) che prevede la concessione di fondi per una cifra compresa tra 50mila e 350mila euro. Per accedere alla selezione è necessario presentare la propria idea di business, con il supporto economico che prevede una partecipazione qualificata non di controllo, ovvero di minoranza, di FVC nel capitale della società finanziata.

Giovani talenti, il bando di FVC

Il bando Giovani Talenti – acceleratore di business è promosso, come detto, da Finanziaria di Valle Camonica S.p.A., società formata nel 1983 da un gruppo di imprenditori professionisti della Valle Camonica e della provincia di Brescia.

L’iniziativa si rivolge esclusivamente a chi, under 40, ha la voglia di proporre e nel caso realizzare un’idea imprenditoriale per la quale non ha a disposizione sufficienti risorse. Una volta esposto il proprio progetto, i richiedenti verranno valutati dal comitato interno di FVC che deciderà se finanziare o meno l’iniziativa imprenditoriale. Le somme oscillano nell’ampia forbice compresa tra 50mila e 350mila euro, con la società promotrice del bando che, come contro moneta, entrerà come socio di minoranza nell’organigramma della proponente.

Come aderire al bando FVC: i requisiti

Per presentare il proprio progetto imprenditoriale e sperare di ottenere i fondi, è necessario rispettare una serie di requisiti stabiliti dalla Finanziaria di Valle Camonica S.p.A. Entrando più nello specifico, il bando Giovani talenti si rivolge a tutte le persone fisiche o soggetti giuridici la cui maggioranza del capitale sociale e degli amministratori siano nati a partire dal 1° gennaio 1985 (under 40).

La richiesta economica di finanziamento può essere compresa tra 50 e 350mila euro, con le candidature che devono essere inviate via e-mail all’indirizzo bandi@finvalle.it. C’è, naturalmente, una scadenza, ovvero le ore 15:00 del 30 giugno 2025.

La fase di selezione

Una volta presentata la domanda di partecipazione al bando Giovani talenti, si avvia la fase di selezione che è articolata in due fasi:

una preselezione , con l’analisi dei requisiti di compatibilità al bando e la selezione delle candidature più meritevoli in base alla documentazione fornita;

, con l’analisi dei requisiti di compatibilità al bando e la selezione delle candidature più meritevoli in base alla documentazione fornita; una selezione finale che si sostanzia in un colloquio individuale nel quale i candidati dovranno presentare la propria idea di business.

Ponendo il focus sul colloquio finale, viene indicato nel bando che questo porrà la propria attenzione su alcuni elementi significati, quali:

la realizzabilità e sostenibilità dell’idea di business;

la propensione ESG del progetto;

la motivazione alla partecipazione al bando;

la capacità di presentazione e chiarezza espositiva del progetto;

le competenze trasversali (soft skills) dimostrate attraverso esperienze personali concrete, come: gestione e risoluzione dei problemi, adattabilità, capacità organizzative e di progettazione, abilità nel raccogliere e interpretare informazioni, comunicazione efficace, collaborazione e leadership, autonomia, capacità di relazionarsi positivamente in contesti di gruppo, attitudine all’innovazione e alla visione imprenditoriale;

la capacità di argomentazione e analisi delle proprie esperienze di studi, lavorative, extra lavorative;

la consapevolezza e la cultura generale del settore di riferimento.

Le decisioni prese dal comitato di valutazione verranno comunicate entro il 31 dicembre 2025.