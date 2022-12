Deepki pubblica l’”ESG Index”, benchmark europeo per misurare le performance ESG del mercato immobiliare

Per raggiungere l’obiettivo di Net Zero entro il 2050, la Commissione Europea ha definito alcuni criteri di sostenibilità che prevedono – tra le altre cose – che gli edifici che si trovano nel “top 15%” del parco immobiliare nazionale in termini di consumo energetico vengano considerati investimenti sostenibili e siano un punto di riferimento per l’intero settore.

Per questo Deepki ha pubblicato l’”ESG Index”, un benchmark europeo con una metodologia standardizzata per misurare le performance ESG del real estate e fornire ai proprietari e ai gestori di portafogli immobiliari una visione chiara delle prestazioni del comparto immobiliare e un riferimento con cui misurare e confrontare i propri asset.

Fondata nel 2014, Deepki utilizza la data intelligence per guidare i player del settore immobiliare nella loro transizione verso il net zero. A partire dai dati dei clienti, Deepki attraverso la sua piattaforma aiuta i propri clienti a migliorare le performance ESG (Environmental, Social and Governance) e massimizzare il valore degli asset.

Abbiamo intervistato Claudia Scarcella, Country Manager di Deepki Italia, per capire meglio cosa sia l’ESG Index e per sapere in che modo gli operatori del settore possono migliorare le prestazioni ESG dei propri asset immobiliari.