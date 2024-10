“Il potere del dialogo” ospita Dennis Tonon

Secondo Deloitte, azienda leader nei servizi di consulenza e revisione, il 95% dei leader HR identifica lo stress come il principale problema di salute mentale nelle loro organizzazioni, oltre che una tra le principali cause di dimissione. Numeri da vera pandemia, che evidenziano contemporaneamente enormi problemi strutturali.

Dennis Tonon, Deputy Industrial Director di Amorim Cork Italia, azienda trevigiana specializzata nel campo dei tappi in sughero, è esperto di “Positive Organizations“, ovvero di quelle realtà che – al contrario – utilizzano la felicità aziendale come leva strategica. Un tema decisivo, soprattutto in un periodo storico contrassegnato da grandi sfide per il mondo del lavoro

Dennis Tonon è il nuovo ospite de “Il potere del dialogo”, la rubrica di video-interviste di QuiFinanza.