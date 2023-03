Smartphone, ecco i nuovi modelli da comprare subito

Dal 27 febbraio al 2 marzo si è tenuta a Barcellona il Mobile World Congress, la fiera mondiale della tecnologia che ha visto la partecipazione di circa 750 operatori e produttori e di oltre 2mila espositori. Tante le aziende, soprattutto cinesi, che hanno lanciato nuovi dispositivi (arriva anche lo smartphone arrotolabile allungabile: come funziona).

Tra le novità più attese e apprezzate spiccano i nuovi modelli di smartphone presentati da colossi del calibro di Nokia, Xiaomi, Honor e Realme. Altri, come Samsung, hanno invece preferito di “svelarsi” in altre occasioni. Ecco i prodotti su cui puntare nella primavera 2023.

Le novità del MWC 2023

Le tante novità introdotte durante il Mobile World Congress 2023 contribuiranno a migliorare lo sviluppo delle reti 5G e dare un impulso decisivo per l’arrivo del tanto atteso 6G, prevista con ogni probabilità nel 2030. Passi avanti anche per quanto riguarda l’ibridazione delle reti mobili, che potranno appoggiarsi anche alla copertura satellitare, grazie alle più recenti soluzioni tecnologiche dei produttori di processori. I nostri smartphone saranno in grado di comunicare direttamente con il satellite, utilizzando le stesse antenne che vengono sfruttate per le connessioni terrestri.

Al MWC 2023 era presente anche l’Italia con 36 start-up e piccole e medie imprese che hanno sviluppato nuove tecnologie applicate in vari settori: dalla sanità alla realtà virtuale e aumentata, dal metaverso all’energia sostenibile, fino all’Intelligenza Artificiale. La scena però l’hanno rubata senza dubbio i produttori cinesi. Presente anche Huawei, uno dei principali sponsor dell’evento. Ecco i migliori modelli di smartphone presentati alla fiera.

Honor Magic 5 Lite

Honor è apparsa scatenata al MWC e ha lanciato la sua nuova famiglia di prodotti Magic 5. Una delle novità più importanti riguarda una nuova batteria che cambia la densità energetica, garantendo prestazioni e durata nettamente superiori.

Xiaomi 13

La curiosità di moltissima era tutta per il nuovo Xiaomi 13, uno smartphone realizzato in collaborazione con Leica, che fa della qualità delle immagini uno dei suoi principali punti di forza. Si tratta di un dispositivo che sintetizza tutto il meglio della tecnologia oggi disponibile sul mercato. A un prezzo non accessibile a tutti: la versione Pro è stata lanciata a 1399 euro. Ecco di seguito l’Offerta Top su Amazon:

Realme Gt 3

Una nota di merito spetta anche a Realme GT 3, il super smartphone con una potenza di ricarica da 240 W, che permette di andare da 0 a 100% di autonomia in meno di 10 minuti. L’efficienza energetica è la qualità principale e prevede anche consumi estremamente ridotti del processore. Al momento non si sa quando arriverà sul mercato italiano, che intanto però propone l’ottimo GT NEO 3 12/256GB SPRINT.

OPPO Find N2 Flip

Tanti anche i prodotti presentati da OPPO. Dal misuratore medico OHealth H1 agli occhiali per la realtà aumentata Xr OPPO Air Glass 2, fino all’attesissimo smartphone pieghevole OPPO Find N2 Flip.

Le novità di Huawei

E veniamo al grande sponsor della Mobile World Congress: Huawei. Al di là degli smartwatch, sono stati gli smartphone a destare l’attenzione degli appassionati. Di seguito le proposte Amazon per i modelli Mate 50 Pro e il pieghevole Mate Xs 2.