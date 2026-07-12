Il rapporto annuale 2026 dell'Istituto racconta come l'Ia smista l'80% delle richieste e l'87% delle Pec e ha riscritto 1.400 pagine del sito

ANSA Inps, i 59 sistemi IA per le pensioni

L’Inps utilizza ogni giorno 59 diversi sistemi di intelligenza artificiale. È quanto emerge dal rapporto annuale dell’Istituto per il 2026, che ha spiegato come l’IA sta entrando in varie parti della macchina operativa dell’Inps. Dal sito alla gestione dei dati degli utenti, fino a quella delle richieste, questa tecnologia è ormai parte integrante del modo in cui funziona la previdenza sociale in Italia.

L’IA generativa è nota al pubblico soprattutto per la sua capacità di generare contenuti. È però molto utile anche per altre funzioni, tra cui il riconoscimento di pattern all’interno di grandi quantità di dati.

I 59 sistemi di intelligenza artificiale dell’Inps

L’Inps usa vari sistemi di intelligenza artificiale per il funzionamento dei propri meccanismi interni. Sono divisibili in cinque gruppi diversi:

la generazione di contenuti, testi, conversazioni, riscritture delle pagine del sito, è l’utilizzo più diffuso di sistemi a intelligenza artificiale all’interno dell’Inps con 31 sistemi;

le decisioni basate sui dati, un supporto ai processi decisionali tramite l’analisi delle informazioni disponibili, a cui sono dedicati 14 sistemi;

l’analisi e la classificazione del testo, che permette di smistare le informazioni che arrivano all’Istituto, che utilizza 11 sistemi;

i suggerimenti e le raccomandazioni ai funzionari, che utilizzano due sistemi;

la gestione automatica dei flussi di lavoro, a cui è dedicato un sistema.

Cosa fanno i sistemi di IA con i dati degli utenti

Le applicazioni di questi sistemi di IA impattano direttamente sul cittadino in diversi modi. I più immediati sono le risposte personalizzate e intelligenti che gli assistenti di Inps possono dare agli utenti del sito che sono alla ricerca di specifiche informazioni.

Le IA permettono anche di smistare in maniera automatica l’80% delle richieste e l’87% delle Pec che arrivano all’Inps analizzando il loro contenuto. In questo modo si velocizza l’analisi delle richieste stesse da parte degli operatori. L’intelligenza artificiale, inoltre, monitora i comportamenti degli utenti in modo da capire di cosa abbiano bisogno, orientando le scelte di operatori e dirigenti.

Infine, un aspetto non immediato ma di grande impatto è la semplificazione del linguaggio. L’IA ha aiutato a riscrivere fino a ora 1.400 pagine del sito dell’Inps, evitando un linguaggio troppo astruso e tecnico e preferendogli un italiano chiaro e più vicino a quello parlato.

I sistemi di sicurezza dell’Inps

L’utilizzo dell’IA da parte dell’Inps, e in generale di tutta la Pubblica amministrazione, segue i principi dell'”innovazione etica“. C’è quindi una particolare attenzione alla sicurezza dei dati degli utenti, in modo che non possano essere facilmente compromessi o sfruttati per fini diversi da quello di aiutarli.

Per questa ragione tutte le tecnologie utilizzate dall’Inps sono basate su un’infrastruttura proprietaria, senza l’utilizzo di elementi esterni. Ogni applicazione è progettata per essere trasparente e per rispettare i diritti degli utenti e sottoposta a valutazioni di rischio sulla gestione dei dati personali.