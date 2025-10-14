Plenitude entra nel mercato della fibra ottica: nasce Plenitude Fibra, la connessione ultraveloce per la casa

L’offerta Plenitude Fibra include modem di ultima generazione, installazione con tecnico specializzato e sarà progressivamente estesa sul territorio nazionale.

GettyImages

Plenitude, società controllata da Eni e attiva nella produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, amplia il proprio perimetro di attività e annuncia il suo ingresso nel mercato della fibra ottica in Italia. Con Plenitude Fibra, l’azienda fa un ulteriore passo nella strategia di integrazione tra energia e servizi digitali, puntando a diventare un fornitore completo di soluzioni per la casa e la mobilità sostenibile.

“In un mercato energetico in rapida evoluzione, la vera sfida non è solo fornire servizi, ma costruire una relazione di valore con i clienti. Con Plenitude Fibra vogliamo proporci come interlocutore a 360 gradi, coniugando energia e tecnologia in uno spazio connesso ed efficiente”

ha dichiarato Vincenzo Viganò, Head of Retail Market di Plenitude.

Plenitude Fibra si aggiunge a tutta una serie di servizi per la casa offerti dalla Società, quali installazione di impianti fotovoltaici, prodotti ad alta efficienza energetica (climatizzatori, pompe di calore, scalda acqua, caldaie), soluzioni di ricarica per la mobilità elettrica (wallbox) e un’ampia gamma di polizze assicurative.

L’offerta fibra di Plenitude

L’offerta, basata sulla tecnologia FTTH2 (Fiber To The Home), consente di navigare fino a 2,5Gb/s in download e fino a 1Gb/s in upload e sarà disponibile nelle aree coperte dall’attuale partner tecnologico. Per chi volesse sottoscrivere con Plenitude un contratto di fornitura per la propria abitazione, o per chi è già cliente residenziale energia, la società ha previsto un’offerta al prezzo scontato di 16,90 euro al mese per tre anni, rispetto al prezzo di listino pari a 24,90 euro al mese.

Il servizio, che prevede un contributo una tantum di attivazione pari a 39 euro al mese, comprende anche la fornitura di modem di ultima generazione e l’installazione con un tecnico specializzato.

Per verificare la possibilità di attivazione dell’offerta Fibra di Eni Plenitude basta inserire il proprio indirizzo sul sito dell’operatore. Nei prossimi mesi il servizio fibra di Plenitude verrà progressivamente esteso sul territorio nazionale.

Al via la campagna multimediale

Per raccontare la nuova offerta al pubblico, Plenitude lancerà in Italia una campagna multimediale in cui connessione ed energia dialogano tra loro, integrandosi per semplificare la quotidianità delle persone. L’ultra-velocità della rete diventa così lo strumento per connettere persone e innovazione direttamente nelle loro case.

L’offerta per i tifosi

Come si legge sul sito, Plenitude arricchisce ulteriormente la proposta con tre mesi gratuiti di DAZN MyClubPass per i nuovi clienti, un pacchetto che consente di seguire tutte le partite della propria squadra del cuore in Serie A Enilive. La promozione è valida fino al 31 dicembre 2025.