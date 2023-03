Offerte di primavera Amazon, 5 cose da fare subito per accaparrarsi le migliori

Fonte: 123RF Offerte Amazon

Arrivano le offerte di primavera Amazon: nella vetrina dedicata sul sito sarà disponibile un’ampia selezione di offerte per farci vivere una primavera davvero al top: in tutte le categorie – e in particolare su quelle che ci fanno sentire l’aria di rinnovamento che la primavera porta con sé – potremo infatti trovare sconti fino al 40%.

I super sconti di primavera scattano alle 18:00 di lunedì 27 marzo e vanno avanti fino alle 23:59 di mercoledì 29 marzo cliccando sul link www.amazon.it/springsale. Nell’attesa, ci sono alcune cose che Amazon stessa suggerisce di fare per accaparrarsi le migliori occasioni.

Scarica la app Amazon

Prima cosa da fare subito, scarica la app: rapida, facile da usare e soprattutto sicura, ti permette di rimanere aggiornato sulle offerte che ti interessano di più grazie alle notifiche, di creare e condividere liste di prodotti, di scambiare opinioni con altri utenti, e, se serve, di ricevere assistenza immediata 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Come fare? Semplicissimo. Per iscriversi nella app basta seguire questi passaggi:

Vai sul menù dell’app Seleziona “Programmi e caratteristiche” Seleziona “Le Offerte di Oggi” Clicca su “Disponibilità” e seleziona “In arrivo” Clicca su “Guarda questa offerta”

Per aggiungere i prodotti che preferisci:

Vai alla pagina del prodotto che ti piace Clicca sull’icona del cuore Registra il prodotto su una lista privata o pubblica per condividerlo con i tuoi amici

Per condividere con altri:

Scegli un prodotto che ti piace Clicca sull’icona per condividere sulla pagina del prodotto Seleziona un metodo di condivisione

Crea un account

Secondo passaggio per non perdere le migliori offerte, crea un tuo account inserendo uno username e una password di almeno 6 caratteri a tuo piacimento.

Crea una lista di desideri

Terzo trucchetto per portarsi a case gli sconti migliori, crea una lista di desideri. I vantaggi? Risparmi tempo, puoi dire ai tuoi amici e familiari cosa ti piacerebbe, e viceversa attingere dalle loro per fare regali, controlli eventuali modifiche ai prezzi, cogliendo il momento migliore in cui il prezzo scende, e soprattutto rimani sempre aggiornato sulle offerte grazie alle notifiche push.

Iscriviti alla newsletter

Ricevi tutte le offerte Amazon direttamente via mail: semplice e veloce, per non perderti niente.

Visualizza gli avvisi sulle offerte

Tutte le offerte di oggi le trovi sempre qui.

E occhio: perché con lo speciale Amazon Coupon Party fino al 26 marzo potete sfruttare tantissimi coupon a disposizione su migliaia di prodotti selezionati. Ci sono sconti addirittura fino all’80%.

Amazon Warehouse

E se cerchi oggetti usati, c’è Amazon Warehouse, che propone grandi offerte su prodotti usati, di seconda mano o con confezione aperta, e che ora propone anche uno speciale sconto del 10% al momento del pagamento nel tuo carrello. Mantenendo tutti i vantaggi Amazon su spedizioni, assistenza clienti e diritto di reso, offre sconti davvero notevoli sui prodotti più richiesti, come smartphone, laptop, tablet, piccoli elettrodomestici per casa e cucina, e migliaia di altri prodotti.

Ogni prodotto usato venduto viene prima testato rigorosamente e vengono fornite descrizioni dettagliate sulle sue condizioni, al fine di agevolare la decisione sull’acquisto.

Perché conviene iscriversi ad Amazon Prime

Ricordiamo che per tutti i clienti Amazon Prime le occasioni sono ancora più ghiotte. Con Amazon Prime tutti gli iscritti hanno accesso a offerte esclusive, un’ampia selezione di prodotti, comodità e opportunità di intrattenimento digitale di alta qualità per soli € 4,99 al mese o € 49,90 all’anno.

In Italia questo servizio include spedizioni rapide senza costi aggiuntivi per milioni di prodotti – anche sul servizio spesa – accesso allo streaming di serie famosissime come “Gli Anelli del Potere” e la visione di eventi sportivi live come la UEFA Champions League con Prime Video, l’ascolto senza pubblicità di 100 milioni di brani e migliaia di stazioni, playlist e podcast con Amazon Music, giochi e contenuti di gioco con Prime Gaming, l’accesso a centinaia di libri con Prime Reading, l’archiviazione illimitata di foto con Amazon Photos e le imperdibili offerte di Prime Day.

Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, potete fare prova completamente gratuita da 30 giorni cliccando su www.amazon.it/prime.

