Miracolo del Black Friday per numerosi viaggiatori che possono acquistare voli a meno di 10 euro: ecco le offerte più convenienti per i viaggi d'estate

Fonte: iStock Voli a meno di 10 euro per il Black Friday: ecco come prenotarli

Il Black Friday si fa sentire anche ad alta quota, con le compagnie aeree che ammiccano ai viaggiatori in vista dell’estate con tratte scontatissime da alcuni aeroporti italiani. Una boccata d’ossigeno per tanti habitué degli aerei che nel 2023, ma non solo, sono stati costretti a sborsare una fortuna per poter salire a bordo di un velivolo per le vacanze di Natale o, ancor prima, per le ferie d’estate che quest’anno sono state salatissime, e non per via del mare.

Nella settimana dei grandi sconti, quindi, è possibile cogliere l’occasione per l’estate che verrà, con Volotea che propone numerosi voli a meno di 10 euro sola andata che, combinati con altri che hanno offerte vantaggiose potrebbero portare a risparmiare tanto per le prossime vacanze degli italiani.

Voli a meno di 10 euro per l’Europa

Viaggiare in aereo, si sa, ultimamente è divenuto quasi proibitivo per via dei costi spropositati dei vettori che coprono le tratte più importanti in Italia. Per Natale, infatti, numerosi fuorisede hanno denunciato prezzi monstre di tratte dal Nord al Sud, con biglietti andata e ritorno costati tra i 400 e i 500 euro per i più fortunati e attenti agli “sconti”, mentre ad altri è andato molto peggio. Una situazione che purtroppo si ripresenta di anno in anno, con il Governo che aveva minacciato sanzioni alle compagnie e poi costretto a ritornare sui suoi passi dopo la dura presa di posizione di vettori come Ryanair.

Eppure, in uno scenario di continui aumenti, c’è anche chi sorride ai viaggiatori. Parliamo di Volotea, che nella settimana del Black Friday ha pensato ad alcuni sconti per i propri viaggiatori in vista dell’estate.

Dall’aeroporto di Napoli, per esempio, con 9 euro è più facile raggiungere mete ambitissime per l’estate, con la Grecia a un passo. Da Heraklion/Creta a Santorini, infatti, da Capodichino i biglietti costano meno di 10 euro a giugno. Se poi c’è volontà di spostarsi, da Santorini è disponibile l’offerta, sempre a 9 euro, per Atene. E sempre da Napoli è possibile raggiungere anche la Danimarca, con la tratta scontatissima verso Aalborg.

Sempre al sud, e sempre verso la Grecia, Volotea mette a disposizione a 9 euro anche la tratta per Zante da Bari che, tra l’altro, è raggiungibile allo stesso prezzo anche dal Marco Polo di Venezia.

Tratta al contrario, a 9 euro, per Milano Bergamo dalle Asturie, con numerosi voli a disposizione per un ritorno meno pesante per tutti coloro che dovranno fermarsi, per questioni lavorative e non solo, in Lombardia.

