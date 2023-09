Dai primi passi ad oggi: 50 anni di Lattoneria Frassi

Nata nel 1973 in provincia di Bergamo, la Lattoneria Frassi è specializzata nella rimozione di amianto e coperture civili e industriali. Oggi l’azienda celebra cinquant’anni di operatività e vede la nascita di un proprio centro di stoccaggio autorizzato che rappresenta il vero valore aggiunto dell’impresa.

Esperienza, competenza, massima sicurezza e soluzioni di qualità certificata rendono Lattoneria Frassi il partner ideale per chi ha bisogno di interventi di rimozione amianto e di sostituire la vecchia copertura con una nuova posa a regola d’arte. Ma quali sono i veri punti di forza che l’hanno resa un’eccellenza? Abbiamo deciso di scoprirlo raggiungendo il titolare e figlio del fondatore Fabio Frassi, che ci ha raccontato mezzo secolo di innovazione.

Lattoneria Frassi è da sempre considerata il punto di riferimento sul territorio. Come è iniziata la sua avventura?

L’azienda venne fondata da mio papà Luigi Frassi e, nei primi anni Settanta, Lattoneria Frassi si occupava esclusivamente della posa di canali da gronda. Poi, nel 1994, con il mio ingresso in azienda, abbiamo iniziato ad introdurre nuovi servizi, a cominciare dalla rimozione dell’amianto e dalla posa di coperture chiavi in mano.

Si è trattato dunque di un innovativo cambio di rotta.

Decisamente sì. In questo modo l’azienda ha intrapreso un percorso di crescita e, nel 2004, abbiamo cambiato sede, spostandoci nella zona industriale di Fontanella, in via Volta 264. Un’espansione che ci permette di avere una struttura di 3.000 metri quadrati, dove possiamo gestire l’intera produzione grazie alla presenza di una linea di taglio, piegatrici e calandre.

Nel corso degli anni il lavoro della lattoneria vera e propria ha lasciato spazio alla rimozione e allo smaltimento dell’amianto e alla posa delle coperture edili. Siete arrivati a contare 1.506.500 mq di coperture effettuate e 24.110.670 kg di amianto smaltito. Cosa vi rende unici?

Siamo dotati di un nostro centro di stoccaggio autorizzato e questo rappresenta un valore aggiunto che ci rende una delle rare aziende italiane in grado di occuparsi dell’intera procedura della rimozione e smaltimento dell’amianto in modo autonomo e diretto. Ci sono voluti 8 anni prima di poterlo realizzare. L’essere diventati noi stessi centro di stoccaggio ci permette di rimuovere il materiale pericoloso e di andare direttamente in discarica senza il passaggio di intermediari. Inoltre, l’expertise di Lattoneria Frassi si riflette nella competenza dei suoi collaboratori e nelle attrezzature di ultima generazione. Abbiamo investito nelle risorse umane, vantiamo un team composto da 25 esperti e, oltre ad aumentare l’organico, abbiamo ottenuto anche diverse certificazioni come la ISO 9001 per la gestione della qualità, la ISO 45001 per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e la ISO 14001 per la gestione ambientale. Inoltre, disponiamo di 15 mezzi operativi all’avanguardia, tra cui tre autogrù da 40 metri e una piattaforma aerea autonoma che ci consente di rimuovere l’amianto, anche da superfici pericolanti, in massima sicurezza e senza che l’operaio debba metterci piede.

In che modo tutto questo si trasforma in un vantaggio per il cliente?

Grazie ai mezzi citati poco fa, come per esempio la piattaforma aerea autonoma, il cliente risparmia almeno l’80% sui costi implicati dalla sicurezza in cantiere. Inoltre, le tecnologie e il know how di Lattoneria Frassi permettono di effettuare studi di progettazione eccellenti. Abbiamo la possibilità di utilizzare anche un drone certificato, iscritto Enav, che ci consente di scannerizzare l’immobile e di proporre preventivi mirati al 100% sulla base delle esigenze del cliente e mostrando lo stato di fatto del tetto in tempo reale.

In occasione dei 50 anni di attività avete pensato a un bel regalo dedicato ai potenziali clienti. Di cosa si tratta?

Per tutto il 2023 offriremo uno sconto personalizzato alla clientela. Ci si può mettere in contatto con noi per un preventivo gratuito visitando il nostro sito web.