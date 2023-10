Sono sempre di più gli italiani che scelgono la casa intelligente, più facile, più comoda, più sicura, ma soprattutto più sostenibile, per le persone e per l'ambiente

Sono sempre di più gli italiani che scelgono la “smart home”, la casa intelligente, dotata di tutti i comfort, accessibile, inclusiva, ma soprattutto orientata al risparmio energetico, per spendere meno in bolletta e diventare sempre più “green” anche nelle abitudini quotidiane. Nonostante un lieve rallentamento del mercato italiano della tecnologia di consumo nella prima metà del 2023 (-4,9% a valore), i comparti della smart home continuano infatti a registrare performance positive. Nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2023, secondo i dati GfK pubblicati a fine settembre, si registra un incremento delle vendite del +12% per i prodotti smart.

In particolare, nella prima parte del 2023 sono cresciute le vendite di grandi elettrodomestici connessi – come piani cottura, forni, frigoriferi, lavastoviglie, asciugatrici, lavatrici – che segnano un +19,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Decisamente positiva anche la performance dei dispositivi per l’automazione e la sicurezza – lampade led, termostati, visual camera, watertimer, prodotti per il riscaldamento elettrico – che crescono del +12,3%. Su del +5,1% anche il comparto che include piccoli elettrodomestici smart e i dispositivi connessi per la salute e il benessere, quali ad esempio prodotti per la preparazione del cibo, misuratori di pressione, friggitrici, prodotti per l’igiene orale, macchine da caffè, pesapersone, aspirapolveri e dispositivi per il trattamento dell’aria.

Insomma, la casa smart piace, e sempre di più. Lo dimostra il successo della prima tappa di “EasyAXS in Tour 23.24”, evento itinerante organizzato a Padova il 25 ottobre da BFT, riservato a installatori e addetti ai lavori del canale elettrico, dove sono stati presentati, grazie alla nuova piattaforma tecnologica EasyAXS, alcune delle possibili soluzioni che è possibile realizzare ogni giorno con i prodotti BFT e Somfy.

“La nostra visione di casa smart passa attraverso il principio guida di Somfy: ispirare un modo migliore di vivere che sia accessibile a tutti” spiega a QuiFinanza Enrico Lombardo, Distribution Italy Director BFT, azienda parte del Gruppo Somfy.

Il Gruppo Somfy è stato fondato in Francia nel 1969, è presente in 60 Paesi nel mondo e ha un giro d’affari che supera il miliardo e mezzo di euro. Riconosciuto internazionalmente come leader nel settore dell’automazione residenziale e nel terziario, è specializzato nella progettazione, produzione e commercializzazione di automazioni per la movimentazione di tapparelle, tende da sole, pergole, screen interni, esterni e zanzariere, ma anche nell’automazione di cancelli e porte da garage, sistemi d’allarme e videosorveglianza.

Fanno parte del Gruppo Somfy diverse aziende specializzate in specifici ambiti applicativi: in particolare, BFT Spa, con sede in Italia, in provincia di Vicenza, parte del Gruppo dal 2004, è un’azienda leader nel settore delle automazioni residenziali per cancelli e porte da garage, oltre a offrire anche una vasta gamma di barriere stradali, dissuasori di passaggio, porte automatiche e sistemi di parcheggio.

BFT, soprattutto, è stata la prima azienda del settore a introdurre prodotti e soluzioni connesse, integrabili e gestibili da remoto. Già nel 2011 – ben prima quindi dell’avvento degli smartphone – utilizzava dispositivi wireless, all’epoca basati su sistema operativo Symbian, per il controllo dei varchi tramite telefoni cellulari Nokia e offriva ai clienti, tramite un kit di sviluppo software, la possibilità di integrare in sistemi BMS (Building Management System) i prodotti destinati sia alle applicazioni residenziali che commerciali e urbane.

Enrico Lombardo, come riuscite a trasferire le vostre informazioni al mercato? Il tema della casa connessa è sicuramente interessante e di grande attualità, ma spesso non è così facile trovare la soluzione giusta alle proprie esigenze…

Per noi è abbastanza semplice. Quando abbiamo l’opportunità di mostrare ai nostri clienti quando facile è controllare i dispositivi, tramite app o assistente vocale, quanto ampia è la gamma delle soluzioni che offriamo e quanto comodo sia adottare questa tecnologia, abbiamo sempre riscontri positivi.

Che tipo di feedback avete avuto dopo la prima tappa del vostro “EasyAXS in Tour 23.24”?

I feedback che ci hanno dato i nostri clienti sono stati decisamente positivi. È risultato chiaro a tutti che l’appartenenza di BFT e di Somfy allo stesso Gruppo consente di proporre un ecosistema integrato per la gestione degli accessi e della smart home. Anche i benefici per gli installatori sono chiari: la facilità di installazione, il risparmio di tempo e la possibilità di offrire ai loro clienti prodotti e soluzioni eccellenti. Questo è il nostro modo per essere vicini ai clienti installatori e fornire loro l’opportunità di incrementare la possibilità di fare business insieme. Sono risultati altrettanto evidenti i benefici per i clienti finali: non solo la facilità di utilizzo e la comodità di controllare tutti i dispositivi connessi da un’unica applicazione, ma anche la sicurezza di affidare la gestione della propria casa ad un Gruppo che fa della centralità del cliente il suo principale obiettivo.

Come e quando l’automazione dei cancelli è entrata in gioco nelle applicazioni smart per la casa?

Noi di BFT siamo stati la prima azienda del settore dell’automazione e del controllo degli accessi a parlare di connettività. Oggi, a più di 10 anni di distanza dal lancio della prima interfaccia Symbian per il controllo delle automazioni via cellulare, presentiamo EasyAXS, la più innovativa piattaforma per la gestione smart delle automazioni. Grazie alla nuova app EasyAXS, infatti, gli installatori possono configurare in modo semplice e veloce l’automazione dal proprio smartphone e gli utilizzatori finali gestire il proprio cancello tramite l’app TaHoma di Somfy o tramite un’assistente vocale.

Come funziona esattamente?

I nuovi attuatori per cancelli a battente e l’elettronica di controllo beneficiano della tecnologia EasyAXS: sono nativamente connessi e interagiscono con le altre applicazioni smart della casa tramite TaHoma switch, il vero cuore dell’offerta domotica di Somfy. La nostra completa modularità e la scalabilità dell’offerta assicurano la massima libertà di scelta al cliente finale: al mutare delle sue esigenze o in funzione della sua disponibilità economica, potrà aggiungere prodotti e soluzioni smart per l’abitazione senza dover prevedere opere edili – è tutto wireless – e costosi up-grade del sistema di controllo.

Roberto Mezzalira, General Director Somfy Italia, come collaborano insieme Somfy e BFT sul mercato italiano?

In Italia, le nostre due entità Somfy Italia e BFT Italia collaborano attivamente da diversi anni per portare sul mercato le soluzioni più innovative, contraddistinte dai rispettivi marchi ma accomunati da tecnologie e protocolli condivisi e finalizzate a rendere la casa connessa sempre più uno standard nel mercato italiano. Tutte le entità del Gruppo si muovono secondo la logica: “One Somfy One Team”.

Qual è il ruolo del brand BFT all’interno del Gruppo Somfy?

BFT gioca il ruolo di Full Access Specialist. BFT è in grado di offrire alla clientela anche una grande varietà di soluzioni per l’automazione e la gestione degli accessi pedonali e veicolari in ambito commerciale e urbano. Completano infatti l’offerta un’ampia e profonda gamma di barriere stradali, di dissuasori automatici – anche antiterrorismo -, di porte automatiche e di sistemi di parcheggio. La principale peculiarità dei nostri prodotti è appunto quella di essere smart, ovvero intelligenti.

Come viene declinata questa strategia a livello aziendale e nei confronti degli attori coinvolti sul mercato?

Tutte le soluzioni messe a disposizione dal Gruppo Somfy sono accumunate dal voler assicurare ai consumatori finali più comfort e benessere, sicurezza e risparmio energetico. Per questo motivo la vision di Somfy “Better Living Together” indirizza tutte le attività strategiche del Gruppo e si articola su tre pilastri fondamentali.

Quali sono?

Il primo è il pianeta, agendo ogni giorno per limitare l’impatto sulle risorse e sulla biodiversità e riducendo al contempo le emissioni di CO2. Il secondo le persone, grazie a un ambiente di lavoro internazionale e dinamico in cui si impara, si cresce e si condivide una cultura comune. E terzo la prosperità, sfruttando ogni possibile collaborazione, sinergia e innovazione che tutte le diverse anime del Gruppo mettono a disposizione. Tutto ciò viene messo concretamente sul mercato, ogni giorno, coinvolgendo direttamente produttori industriali e installatori qualificati che veicolano le nostre soluzioni nelle case degli italiani, sia per far fronte alle esigenze delle nuove costruzioni sia, e soprattutto, per trasformare la qualità di vita in casa in occasione di ristrutturazioni ed interventi di modernizzazione degli ambienti.

L’integrazione dell’automazione di tende, tapparelle, finestre, porte, cancelli e così via in sistemi domotici collegati alla rete Internet può rappresentare un rischio per la sicurezza sia nell’ambito residenziale che non?

Uno degli asset fondamentali del Gruppo Somfy è la totale padronanza della tecnologia radio, grazie a frequenze dedicate sono affidabili ed assolutamente sicure. Asset che appartiene al Gruppo da decenni ormai e che garantisce un know-how altrettanto unico sul mercato. Sfruttando queste tecnologie si riducono drasticamente i tempi e i costi degli interventi di posa, eliminando tracciature e opere murarie.

E quali sono i vantaggi?

Questo ci permette di sostituire tutte le funzioni domotiche, anche le più complesse, precedentemente basate sui collegamenti tramite fili elettrici, in semplici segnali radio, bassissimo emissivi, in grado di centralizzare e connettere tutte le applicazioni della casa e garantire un’esperienza di gestione totalmente unica, tramite comandi vocali – come Alexa e Google -, in presenza tramite versatili telecomandi da parete e persino da remoto tramite smartphone, con le soluzioni di casa connessa alla rete WiFI tramite TaHoma box e TaHoma app.

Così potete controllare tutto, sia dentro che fuori casa…

Le nostre diverse soluzioni coprono le più svariate applicazioni sia all’interno dell’abitazione che all’esterno, automatizzando in questo modo i cancelli, le porte di garage, i videocitofoni insieme a tapparelle, tende da sole, persiane, screen e zanzariere. In particolare, i nuovi attuatori per cancelli della gamma EasyAXS sono nativamente connessi e interagiscono con le altre applicazioni della casa tramite l’unità di comando e gestione TaHoma box, il vero cuore dell’offerta domotica di Somfy. La completa modularità della gamma assicura una fantastica progressività di scelta per il cliente finale che si sposa perfettamente col mutare delle esigenze e delle condizioni di vita in casa così come delle disponibilità economiche. La nostra visione di casa smart passa attraverso il principio guida di Somfy e cioè: ispirare un modo migliore di vivere che sia accessibile a tutti.

