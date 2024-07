Amazon Prime Day, via alle prime offerte anticipate

Fonte: 123RF Per l'Amazon Prime Day tantissime offerte anticipate

Mancano pochi giorni al Prime Day Amazon 2024, che compie 10 anni. La due giorni di sconti e offerte su migliaia di prodotti sulla piattaforma Amazon regalerà come sempre grandissime occasioni, ma già da ora è possibile approfittare di promozioni con sconti fino al 40%. Vediamo quando e come si svolge quest’anno l’evento e quali offerte potete già sfruttare.

Prime Day Amazon 16 e 17 luglio 2024

Per chi ancora non lo sapesse, il Prime Day è l’evento di due giorni di Amazon riservato esclusivamente ai clienti Prime, con tantissime offerte incredibili su elettronica, prodotti per casa, cucina e molto altro.

Con Prime si ha diritto alle spedizioni veloci illimitate e senza costi aggiuntivi, e anche a film e serie tv, musica e podcast senza pubblicità, giochi e contenuti esclusivi, e persino spazio di archiviazione illimitato per le fotografie e tanto altro. Per trovare le offerte migliori, si può già da ora creare una lista dei desideri con i prodotti che vogliamo acquistare durante il Prime Day.

Il Prime Day prende il via alle 00:01 del 16 luglio e terminerà alle 23:59 del 17 luglio.

Ricordiamo che le offerte sono attive solo per chi ha un abbonamento Amazon Prime. Chi non è ancora cliente Prime, può iscriversi su amazon.it/prime e, se idoneo, iniziare il periodo di uso gratuito per poter così risparmiare grazie al grande evento di offerte, beneficiando di spedizioni veloci e convenienti, senza costi aggiuntivi. Ci sono anche diversi modi per arrivare in anticipo alle offerte e approfittare degli sconti.

>>> Scopri tutte le offerte del Prime Day Amazon <<<

Le offerte anticipate del Prime Day: i migliori sconti

I clienti Prime possono iniziare a risparmiare grazie a Prime Day già da oggi, approfittando di offerte anticipate su prodotti di grandi marchi. Le offerte anticipate includono:

Dispositivi Amazon : grandi offerte su una selezione di dispositivi Amazon, inclusi dispositivi Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink ed eero.

: grandi offerte su una selezione di dispositivi Amazon, inclusi dispositivi Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink ed eero. Amazon Music: i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono ottenere cinque mesi di uso gratuito – la migliore offerta di sempre da Amazon Music per Prime Day – in occasione del decimo anniversario di Amazon Music. Amazon Music Unlimited include l’accesso a oltre 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e con audio in streaming di alta qualità.

i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono ottenere cinque mesi di uso gratuito – la migliore offerta di sempre da Amazon Music per Prime Day – in occasione del decimo anniversario di Amazon Music. Amazon Music Unlimited include l’accesso a oltre 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e con audio in streaming di alta qualità. Amazon Fresh e Amazon Supermercato:

– 10 euro di sconto sulla spesa di Pam Panorama : già da oggi si possono risparmiare 10 euro sul prossimo ordine Pam Panorama: fino al 17 luglio, i clienti Prime di Roma e Torino potranno ricevere uno sconto di 10 euro inserendo il codice promozionale “PAMPRIME” al checkout, con un acquisto minimo di 80 euro su prodotti alimentari e di uso quotidiano

– risparmi fino al 40% su Amazon Fresh : dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime che vivono nelle aree coperte dal servizio Amazon Fresh a Milano, Roma, Torino e Bologna, possono risparmiare fino al 40% sui prodotti essenziali per l’estate e sulla propria spesa. Si applicano termini e condizioni.

e – : già da oggi si possono risparmiare 10 euro sul prossimo ordine Pam Panorama: fino al 17 luglio, i clienti Prime di Roma e Torino potranno ricevere uno sconto di 10 euro inserendo il codice promozionale “PAMPRIME” al checkout, con un acquisto minimo di 80 euro su prodotti alimentari e di uso quotidiano – : dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime che vivono nelle aree coperte dal servizio Amazon Fresh a Milano, Roma, Torino e Bologna, possono risparmiare fino al 40% sui prodotti essenziali per l’estate e sulla propria spesa. Si applicano termini e condizioni. Prime Gaming : dal 24 giugno al 16 luglio, i clienti Prime possono ottenere una selezione di 15 giochi per PC senza costi aggiuntivi, tra cui “Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge”, “STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords”, “Hitman Absolution” e molti altri. Per tutti i dettagli è possibile visitare il blog Prime Gaming. Ulteriori offerte presto in arrivo in occasione di Prime Day.

: dal 24 giugno al 16 luglio, i clienti Prime possono ottenere una selezione di 15 giochi per PC senza costi aggiuntivi, tra cui “Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge”, “STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords”, “Hitman Absolution” e molti altri. Per tutti i dettagli è possibile visitare il blog Prime Gaming. Ulteriori offerte presto in arrivo in occasione di Prime Day. Amazon Seconda Mano: 20% di sconto al checkout su una selezione di prodotti resi. Dalle 00:00 del 25 giugno alle 23:59 del 15 luglio tutti i clienti Amazon ottengono uno sconto del 20% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano. Il prezzo scontato apparirà automaticamente al checkout, una volta selezionato l’indirizzo di spedizione. Non cumulabile con altre promozioni.