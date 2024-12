Giornalista esperto di economia e sport. Laureato in Media, comunicazione digitale e giornalismo, scrive per diverse testate online e cartacee

Fonte: iStock Grande preoccupazione sul futuro di oltre 1.500 addetti del gruppo Coin

L’automotive non è l’unico settore in crisi in Italia. In Lombardia, e in particolare nel milanese, sono diverse le aziende in difficoltà. Una di queste è Coin, che ha annunciato la chiusura del punto vendita al Centro Commerciale Le Gru di Grugliasco, mentre sono in corso negoziazioni per i rinnovi dei contratti in altri punti vendita sparsi per l’Italia. Il 18 dicembre, il governo incontrerà a Roma i rappresentati sindacali di Coin, preoccupati per il futuro di oltre 1.500 lavoratori del Gruppo.

La crisi di Coin

A seguito dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, il ministero del Made in Italy ha aperto il tavolo di crisi del Gruppo Coin. L’azienda conta oggi 35 grandi magazzini e 130 store in franchising.

La crisi del settore del commercio e dell’abbigliamento a seguito della pandemia, ha portato il Gruppo ad accumulare circa 80 milioni di euro di debiti. Da qui la decisione di chiudere il punto vendita al Centro Commerciale Le Gru di Grugliasco, mentre continuano le negoziazioni per i rinnovi dei contratti con la Coin Casa Parma, Coin Taranto e Coin Lecce.

La crisi ha raggiunto anche il negozio di Piacenza, che rischia di dover chiudere i battenti dopo oltre 50 anni di attività. Nonostante gli stipendi dei dipendenti siano al momento garantiti, la chiusura di alcuni corner all’interno del negozio rappresenta un segnale allarmante, come rivela Marco Pascai, Filcams Cgil.

“C’è preoccupazione che si arrivi a una chiusura, inutile nasconderlo, il tavolo di crisi è stato sollecitato proprio dai sindacati, si tratta di capire se si va a un risanamento rispetto al problema dei pagamenti dei fornitori di area commerciale, invece per il momento gli stipendi ai lavoratori arrivano. Però a fine dicembre nel magazzino di Piacenza chiudono altri due corner, ovvero negozi interni”.

Tutto questo mentre si attende la riapertura dello store di piazza Cordusio a Milano, chiuso da anni per lavori. Nel capoluogo lombardo, Coin è presente in piazza Cinque Giornate, in piazzale Antonio Cantore e in corso Vercelli. Nonostante le difficoltà, l’azienda ha escluso ulteriori chiusure in città.

L’incontro con il governo

Il 18 dicembre a Roma il governo cercherà di trovare un accordo con i rappresentanti sindacali dell’azienda per impedire la perdita di oltre 1.500 posti di lavoro. Nel frattempo, Filcams Cgil e Uiltucs hanno dichiarato lo stato di protesta, con 18 ore di sciopero su tutto il territorio nazionale, articolate in 10 ore in gestione del livello territoriale e 8 con sciopero nazionale, senza garantire le ore di lavoro straordinario/supplementari e tutte le forme di flessibilità previste.

Le organizzazioni sindacali chiedono risposte certe da parte dell’azienda, colpevole di non comprendere i bisogni dei lavoratori: “Atteggiamento irresponsabile della nuova compagine aziendale. Coin non comprende i bisogni, né i tempi delle lavoratrici e dei lavoratori creando così un clima di grande preoccupazione sul futuro di oltre 1.500 addetti”, hanno scritto Filcams Cgil e Uiltucs, in una nota.

“Ancora ad oggi non vi è certezza sulle trattative in corso, utili a conseguire un piano commerciale che non direzioni l’azienda al fallimento e il risultato di tale latitanza ricade tutto sulle lavoratrici e i lavoratori che hanno il compito di aprire i negozi e gli uffici ogni giorno con oggettive difficoltà come, ad esempio, la mancanza di forniture e di opere di manutenzione”.