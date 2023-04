Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta

La Settimana Santa quest’anno è stata caratterizzata da un clima particolarmente freddo e instabile, con temperature sotto la media primaverile e precipitazioni diffuse su gran parte del territorio italiano. Soprattutto al Nord sono arrivate piogge e anche neve oltre i 1.000 metri. Al Sud sono imbiancate le cime oltre i 1.300 metri. Ma come sarà il tempo a Pasqua e a Pasquetta? Ecco le indicazioni dell’Aeronautica Militare.

Pioggia a Pasqua, tempo incerto a Pasquetta

Il tempo sarà incerto e freddo nella giornata di domenica, mentre per Pasquetta è prevista una tendenza al miglioramento e temperature più miti. Il cielo nuvoloso inizierà a portare piogge già nel pomeriggio di sabato a Nord Est, al Centro e poi al Sud, dove le precipitazioni arriveranno in tarda serata. Poche le nubi sulle Isole. Ancora nevi sui rilievi a quote montane.

Domenica tutta la Penisola sarà parzialmente velata, con schiarite più ampie a Nord Ovest. Il Nord Est sarà interessato da piogge, che arriveranno poi su tutto il versante adriatico. Previsti per Pasqua temporali sparsi nell’area tirrenica. Sulle Isole non dovrebbe arrivare la pioggia.

Lunedì il cielo sarà sereno e poi velato al Nord, mentre al Centro si alterneranno sole e nuvole in Toscana e Lazio e rovesci isolati nelle regioni adriatiche e l’Umbria. Rischio di pioggia in tutto il Sud, soprattutto tra Calabria e Sicilia, nonostante la tendenza alle aperture. I venti arriveranno da Nord e saranno da deboli a moderati, con rinforzi al Centro Sud e mari mossi o molto mossi. Le temperature rimarranno basse.

Quando torna la primavera tra pioggia e caldo

Dopo Pasqua è prevista l’espansione di un’area anticiclonica sul Mediterraneo, che potrebbe indebolirsi solo alla fine della prossima settimana. Il sistema influenzerà notevolmente le precipitazioni, che saranno al di sotto della media soprattutto al Nord e sull’Alto Tirreno, contribuendo alla grave siccità di cui vi abbiamo parlato qua.

Sull’area ionica potrebbero verificarsi rovesci per la presenza di una depressione in transito dal Mediterraneo meridionale verso Est all’inizio della settimana. Le temperature dovrebbero essere in linea con i valori primaverili al Nord e poco sotto la media stagionale nel resto d’Italia.

Nella seconda metà del mese tornerà un tempo primaverile, soprattutto al Centro e al Sud. La bella stagione, insomma, arriverà dopo Pasqua, con temperature finalmente nella norma di questo periodo dell’anno e spesso superiori. Sono in arrivo anche piogge diffuse, di cui beneficerà soprattutto il mondo agricolo, in ginocchio a causa della mancanza d’acqua in tutto il Nord. I rovesci però serviranno solo a patto che non arrivi il caldo torrido prima del previsto, con ondate di calore simili a quelle che abbiamo vissuto lo scorso anno.

A causa del cambiamento climatico, ben tre regioni italiane sono a rischio, come spiegato qua. Non solo il tempo è diventato diverso da come lo ricordiamo e lo abbiamo studiato, ma potremmo dover ricorrere a soluzioni estreme per fermare gli effetti del riscaldamento globale. C’è chi ipotizza, ad esempio, uno scenario, di cui vi abbiamo parlato qua, con Jesolo come Dubai, con spiagge artificiali per fermare l’erosione delle coste e l’innalzamento del livello del mare.