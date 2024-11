QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Fonte: ANSA Prime nevi in Italia, ma nel week-end torna il bel tempo.

La Tempesta Caetano, la sesta perturbazione del mese di novembre, ha attraversato l’Italia con venti gelidi forti, mari agitati e un calo termico che ha riportato la neve a bassa quota, persino in alcune città del Nord come Milano e Torino. Le raffiche hanno superato i 100 km/h, causando mareggiate sull’alto Tirreno con onde oltre i 5 metri.

Dopo il picco del maltempo si è assistito a un graduale miglioramento al Nord, in Toscana e Lazio nella giornata di venerdì 22 novembre, destinato a estendersi al resto del Paese per tutto sabato. Con il ritorno del sole, la Penisola si prepara a un fine settimana di stabilità meteorologica. Vediamo che tempo fa.

Impianti sciistici aperti in anticipo per l’arrivo del freddo

Nonostante il temporaneo ristabilimento del meteo, l’alta pressione che dominerà nel week-end potrebbe cedere già dalla fine della prossima settimana. Una perturbazione atlantica, prevista tra venerdì 29 e sabato 30 novembre, potrebbe riportare un’ondata di freddo artico e instabilità, con piogge e montagne imbiancate.

Nel frattempo, per gli appassionati, la stagione 2024 parte in anticipo grazie alle recenti nevicate. Dal 23 novembre si potranno percorrere le prime piste, dato che è stata anticipata l’apertura delle località sciistiche.

A Madonna di Campiglio, ad esempio, iniziano il 23 novembre le attività di alcuni impianti sciistici, come le telecabine Grostè 1 e 2. L’inizio ufficiale della stagione bianca è il 30 novembre, con l’attivazione di numerosi comprensori, tra cui quelli delle Dolomiti Superski.

Le previsioni meteo di sabato 23 novembre 2024

Sabato 23 novembre sarà una giornata all’insegna del sole su gran parte del territorio italiano. Al Nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con qualche nube al mattino lungo il versante adriatico, tra Molise e Puglia, e su quello tirrenico, tra Calabria e Sicilia settentrionale. Il pomeriggio vedrà un ulteriore miglioramento, ma in serata la nuvolosità aumenterà sulla Liguria e sul basso Piemonte.

Le temperature minime saranno in lieve aumento, mentre le massime si manterranno stabili o in leggero rialzo. I venti caleranno ovunque, con residui rinforzi al Sud. I mari, ancora agitati al mattino, tenderanno a calmarsi gradualmente, seppur rimanendo mossi nel basso Adriatico e nello Ionio.

Che tempo fa domenica 24 novembre 2024

Domenica 24 novembre sarà caratterizzata da una maggiore copertura nuvolosa, specialmente al Nord. Nella Pianura Padana le nubi si concentreranno al mattino, accompagnate da foschie o banchi di nebbia. Deboli piogge interesseranno la Riviera Ligure e l’alta Toscana, specie nelle prime ore del giorno, per poi lasciare spazio a schiarite parziali.

Al Centro Sud e sulle isole il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato, con un lieve aumento della nuvolosità verso sera sulle coste toscane e laziali.

Le temperature saranno in ulteriore aumento, sia nei valori minimi che massimi, rendendo l’atmosfera meno rigida. Il vento sarà debole ovunque, con ultimi rinforzi di tramontana sullo Ionio. I mari resteranno mossi al Sud, più calmi altrove. Continuerà dunque la tregua dal maltempo, ideale per le prime uscite in montagna.