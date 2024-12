Fonte: ANSA Le previsioni meteo indicano neve in tutta Italia per l'Immacolata.

Un’intensa ondata di maltempo è in arrivo nel week-end dell’Immacolata, con neve anche a bassa quota in diverse aree d’Italia. Le regioni del Nord saranno le più colpite, con precipitazioni significative su Alpi e Prealpi, in particolare in Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige. In queste zone la neve potrebbe scendere anche a 400 metri e non si escludono episodi di nevischio o deboli nevicate anche nella Pianura Padana. La Liguria potrebbe vedere la neve sui rilievi interni, con possibilità di sconfinamenti verso la costa, specialmente nel settore orientale.

Anche l’Appennino Tosco-Emiliano e quello Umbro-Marchigiano saranno interessati da nevicate sopra gli 800 metri, con accumuli moderati. In altre zone interne del Centro, in Toscana, Umbria e Lazio, la neve potrebbe cadere anche a quote collinari, con una situazione di instabilità meteorologica più diffusa.

Per quanto riguarda il Sud, l’Appennino Meridionale vedrà nevicate oltre i 1.200 metri. In Sardegna e Sicilia sono attese precipitazioni sparse, con neve che potrebbe scendere anche a 900 metri.

Cosa fare durante una nevicata

In vista del ritorno della neve è fondamentale informarsi sulle condizioni meteorologiche della propria zona, dotandosi di sale per sciogliere il ghiaccio e una pala per liberare accessi e passi carrai. Attenzione anche all’auto: non basta montare pneumatici da neve e avere con sé le catene, bisogna anche controllare il liquido antigelo del radiatore e l’efficienza dei tergicristalli.

Durante e dopo la nevicata è sempre bene:

limitare l’uso dei veicoli e, se proprio necessario, procedere a velocità ridotta con marce basse, evitando manovre brusche e rispettando la distanza di sicurezza;

parcheggiare l’auto dove non può essere di ostacolo a mezzi di soccorso e sgombraneve;

fare attenzione ai lastroni di neve che potrebbero staccarsi dai tetti;

fare attenzione al ghiaccio su strade e marciapiedi, indossando scarpe antiscivolo.

Che tempo fa sabato 7 dicembre

Vediamo le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare per il week-end dell’Immacolata. Come già detto ci sarà freddo e neve su gran parte d’Italia. Le temperature si alzeranno lievemente nella prima parte per poi colare a picco a causa di un’intensa perturbazione.

Sabato 7 dicembre vedremo nuvole e qualche rovescio al Sud, in particolare tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Al Nord e sulle regioni centrali tirreniche le nubi aumenteranno rapidamente nel corso della mattinata, con le prime deboli piogge sulla Liguria. Dal pomeriggio, le precipitazioni diventeranno più diffuse e intense, interessando anche Sardegna, Toscana, Lazio e Umbria.

Le nevicate abbondanti sono previste in questa prima parte del fine settimana sulle Alpi e sull’Appennino ligure, con la quota neve che scenderà fino al piano in serata sull’Oltrepò Pavese e si manterrà a quote collinari a Nord-Est. Nella notte i primi fiocchi arriveranno anche sui rilievi della Sardegna e dell’Appennino centrale.

Le previsioni meteo dell’Immacolata

Domenica 8 dicembre sarà caratterizzata da precipitazioni abbondanti su Nord-Est, regioni centrali e meridionali tirreniche, oltre che sulle isole maggiori. Nel Nord-Ovest e lungo le regioni adriatiche il tempo migliorerà, ma la nuvolosità rimarrà diffusa.

Sulle Alpi orientali continuerà a nevicare fino a quote collinari, mentre neve è prevista lungo tutto l’Appennino, con accumuli a quote di alta collina al Centro-Sud e sulla Sardegna.