L’ordinanza prevede inoltre la promozione di campagne d’informazione per l’uso responsabile dell’acqua, rivolte in particolare ai titolari di concessione per auto-approvvigionamento per usi non prioritari. Inoltre, si predispongono Piani di emergenza per l’approvvigionamento di acqua potabile, come l’interconnessione delle reti, l’approvvigionamento con autobotti e interventi volti a ridurre le perdite di acqua. Si verifica anche la possibilità di orientare la gestione degli invasi promuovendo l’accumulo e si programma la predisposizione della barriera alla risalita del cuneo salino sul fiume Adige da parte del Consorzio Delta Po.

L’ordinanza prevede anche l’obbligo di effettuare analisi qualitative periodiche sulla risorsa idrica estratta dai pozzi, al fine di verificare che siano garantiti i requisiti di potabilità per il consumo umano, di fronte alla carenza idrica attuale. La proposta del presidente del Veneto Luca Zaia Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha proposto l’utilizzo dell’acqua del mare, dissalata come avviene a Dubai, per far fronte alla grave situazione di siccità. Zaia ritiene che i costi siano affrontabili e sottolinea la necessità di ottimizzare la rete di distribuzione per l’agricoltura, che attualmente perde l’80% della risorsa idrica. “Abbiamo una risorsa, il mare, che non dobbiamo più guardare distrattamente”, ha affermato Zaia, Jesolo come Dubai Al momento, la desalinizzazione dell’acqua di mare rappresenta soltanto una soluzione ipotetica, ma potrebbe contribuire ad attenuare gli effetti di una situazione sempre più allarmante, soprattutto nelle regioni del Nord Italia. Valerio Zoggia, ex sindaco di Jesolo, sostiene l’adozione di questa soluzione per la sua città costiera, che è minacciata sia dalla siccità che potrebbe lasciare senza acqua potabile 3,5 milioni di italiani, sia da un grave fenomeno di erosione delle coste, aggravato dall’innalzamento del livello del mare. La necessità di trovare soluzioni adeguate Lungo i suoi 15 chilometri di costa, Jesolo è particolarmente vulnerabile alle conseguenze del riscaldamento globale. In modo da preservare l’importante settore turistico, è necessario adottare progetti che siano adeguati alla gravità della situazione: considerando l’esempio di Dubai, si sta valutando la fattibilità di costruire un’isola artificiale di fronte alla costa del Veneto, in grado di contrastare gli effetti del cambiamento climatico sul litorale. Lo scorso settembre, la Regione ha affidato alla società olandese Royal Haskoning uno studio di fattibilità per valutare la possibilità di costruire un’isola artificiale di fronte al litorale veneto. Royal Haskoning è la stessa società che ha progettato e realizzato le 300 isole artificiali conosciute come World Islands a Dubai.