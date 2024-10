Fonte: ANSA Le previsioni meteo indicano una tregua dal maltempo.

Rientrano l’allerta rossa diramata per la costa, le colline e la pianura romagnole e per la piana bolognese e l’allerta arancione per i quadranti attigui di Marche, Toscana, Umbria e Veneto. Le previsioni meteo sono più clementi tanto in Emilia-Romagna come nelle regioni confinanti, dove però la conta dei danni per maltempo registrati durante il corso dell’anno ha continuato a salire nella giornata di ieri, con interi paesi sott’acqua.

Nel week-end del 5 e del 6 ottobre ci sarà una lieve tregua della perturbazione atlantica che ha colpito il Centro Nord del Paese e la Puglia. Le piogge continueranno molte aree del Paese, anche se al momento la Protezione Civile ha confermato solo l’allerta gialla per tre regioni.

Allerta gialla in 3 regioni: le aree interessata

La giornata di sabato 5 ottobre 2024 sarà caratterizzata dall’allerta gialla per rischio idraulico in due regioni:

Emilia-Romagna, nella pianura bolognese;

Veneto, nelle zone del basso Brenta-Bacchiglione, Fratta Gorzone, Livenza, Lemene, Tagliamento, Basso Piave, Sile e bacino scolante in Laguna.

L’allerta gialla per rischio idrogeologico è stata diramata invece in una sola regione:

Umbria, nell’area di Chiascio e Topino.

Cosa bisogna fare durante un’allerta gialla

L’allerta meteo gialla per ordinaria criticità è stata dunque emessa per due tipi di rischio:

idraulico, per le situazioni legate ai corsi d’acqua principali, come fiumi e canali di grandi dimensioni, che potrebbero ingrossarsi e causare esondazioni o inondazioni;

idrogeologico, per il pericolo di frane, smottamenti e dissesti del terreno causati da piogge intense che possono compromettere la stabilità del suolo, specialmente in zone collinari o montane.

In queste situazioni è consigliabile:

evitare di sostare vicino ai corsi d’acqua, a versanti ripidi, a terreni instabili e sui ponti;

evitare strade allagate e percorsi che attraversano pendii;

non tentare di attraversare strade allagate;

fare attenzione ai sottopassi e alle zone basse che possono allagarsi facilmente;

seguire le indicazioni delle autorità locali e controllare sempre le previsioni meteo della zona.

Il rischio alluvioni è molto alto nel nostro Paese e cresce di anno in anno anche a causa del cambiamento climatico e delle attività di disboscamento.

Le previsioni meteo di sabato 5 ottobre

Il week-end inizia con un tempo un po’ incerto. Sabato 5 ottobre di mattina ci sarà bel tempo soprattutto a Nord Ovest e sulle isole, con nuvole sparse a Nord Est, al Centro e al Sud Italia. Sulle coste dell’alto Adriatico, tra Veneto ed Emilia-Romagna, sono attese piogge. Temporali sparsi potrebbero verificarsi lungo le regioni che si affacciano sull’Adriatico. Anche sulle zone del medio e del basso Tirreno potrebbero verificarsi rovesci, ma il tempo tenderà a migliorare nel corso del pomeriggio e della sera.

Che tempo fa domenica 6 ottobre

La giornata di domenica 6 ottobre partirà con pioggie lungo le coste di Puglia, Campania e Calabria. Il cielo sarà nuvoloso su tutto il Sud, anche se nel pomeriggio il tempo migliorerà. Al Centro e sulle isole, invece, la giornata sarà prevalentemente soleggiata. Al Nord la mattina sarà serena, ma nel pomeriggio aumenteranno le nuvole, specialmente nel Nord Ovest del Paese, dove ci sarà la possibilità di piogge leggere, in particolare sulla Liguria e sulle Alpi piemontesi

Il meteo della prossima settimana

La prima parte della prossima settimana, in base alle previsioni dell’Aeronautica Militare, sarà caratterizzata da correnti fredde e precipitazioni sopra la media, soprattutto al Nord in Toscana. Sono attese piogge nella media stagionale al Centro e sotto la media al Sud, in Sicilia e in Sardegna. Al momento sono previsti profili di criticità e calamità naturali, ma è bene tenere monitorata la situazione giorno per giorno.