Terza ondata di calore: le città più colpite da Nord a Sud

A livello climatico sarà un’altra giornata da dimenticare quella di domani 28 giugno. Al Sud e in Sicilia il caldo estremo spingerà le temperature oltre i 40 gradi centigradi. Meglio al Nord, dove sono previsti forti temporali.

Il punto sui capoluoghi

Secondo le previsioni la città più calda sarà Firenze dove il termometro segnerà 39°. Subito sotto Roma con 38°. A seguire Bologna e Napoli ferme a 36°. Va un po’ meglio al Nord, dove sono previsti forti temporali che dovrebbero attenuare l’afa, colpo di coda della perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale.

Attenzione però ai possibili nubifragi e alle forti raffiche di vento e grandine. Milano, Torino e Genova infatti non dovrebbero superare i 33 °. Stessa temperatura stimata a Palermo.

L’ondata di calore darà una breve tregua mercoledì 29 giugno alle regioni centrali e alla Sardegna, per poi tornare impetuosa già da giovedì 30 giugno.

Il Sud nella morsa del caldo

Che quella 2022 sarà ricordata come una delle estati più roventi degli ultimi anni ne dà prova il clima quasi africano del Sud Italia. Ed è solo l’inizio.

Secondo gli esperti l’incremento delle temperature registrato a fine giugno è solo un assaggio di quello che accadrà a luglio. Tremano Sicilia e Meridione, le zone più esposte agli cicloni africani. In particolare sull’isola sono previsti picchi fino a 43 gradi, che saliranno a 46° a Canicatti Bagni e Floridia, nel Siracusano.

Il meteo di mercoledì 29 giugno

Nella notte forti temporali a Nordest inaugureranno il nuovo giorno, bagnato da brevi acquazzoni o temporali nella parte alpina e appenninica. Il resto della giornata sarà segnato da massime in calo al Centro e in Campania e punte all’insù sullo Ionio.

I consigli del Ministero

Anche per domani e dopodomani il Ministero della Salute consiglia di non esporsi al sole tra le ore 11 e le 18, le più calde della giornata, durante le quali non è saggio fare attività fisica all’aria aperta. Da evitare le aree affollate soprattutto per bambini, anziani e persone affetta da asma e altre malattie respiratorie. Utile indossare indumenti chiari, leggeri e in fibre naturali come cotone o lino.

Meglio indossare cappelli estivi e occhiali da sole. In caso di pelli particolarmente sensibili si raccomandano creme solari ad alta protezione. In caso di sete sono da preferire liquidi diversi da bevande gassate o zuccherate, ma anche tè, caffè e alcolici. In macchina massima attenzione alle persone non autosufficienti, da non lasciare sole durante le soste in parcheggi assolati. Per qualsiasi dubbio è sempre meglio contattare un medico.