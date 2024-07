Le previsioni meteo del week-end di sabato 13 luglio e domenica 14 luglio: scattano le allerte per il caldo estremo al Sud e temporali intensi al Nord

Fonte: ANSA Sono attesi temporali e caldo estremo nel week-end del 13 e 14 luglio.

L’Italia si prepara ad affrontare un fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche estreme. Da un lato l’intensa ondata di calore che stiamo vivendo continuerà a interessare molte città, con livelli di allerta elevati segnalati dal Ministero della Salute.

La Protezione Civile ha invece emanato bollettini di criticità per temporali, rischio idrogeologico e idraulico in diverse regioni del Nord e del Centro.

Le temperature raggiungeranno picchi elevati soprattutto al Sud, mentre il Settentrione sarà soggetto a rovesci e rischi legati a grandine e fulmini.

Ondata di caldo: via ai bollini

A maggio il Ministero della Salute ha riniziato ad allertare la popolazione riguardo l’emergenza caldo, segnalando le ondate di calore, che si verificano quando temperature estreme persistono per un periodo prolungato su un’area geografica.

Viene utilizzato un sistema di allerta a colori per comunicare i livelli di rischio associati alle ondate di calore:

il bollino arancione indica un rischio per la salute, in particolare per le persone vulnerabili e raccomanda di evitare l’esposizione al sole, restare in luoghi freschi e idratarsi frequentemente;

indica un rischio per la salute, in particolare per le persone vulnerabili e raccomanda di evitare l’esposizione al sole, restare in luoghi freschi e idratarsi frequentemente; il bollino rosso segnala possibili effetti negativi anche per le persone sane e raccomanda di seguire tutte le precauzioni possibile, incluso lo stop alle attività fisiche intense all’aperto e il consumo regolare e frequente di acqua.

Le città da bollino rosso

Sabato 13 luglio 2024 sono queste le città con un bollettino per l’emergenza caldo:

bollino rosso – livello 3: Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma;

bollino arancione – livello 2: Bari.

Domenica 14 luglio 2024, invece, la situazione sarà la seguente:

bollino rosso – livello 3: Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma;

bollino arancione – livello 2: Bari, Palermo.

Allerta temporali al Nord

Per sabato 13 luglio 2024, la Protezione Civile ha emesso diversi livelli di allerta per temporali, rischio idrogeologico e idraulico.

L’allerta arancione per temporali, che segnala temporali intensi con possibili danni e pericoli per la popolazione e le infrastrutture, scatta in:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali.

L’allerta arancione per rischio idrogeologico, che indica il rischio di frane, alluvioni e smottamenti che possono causare gravi danni, scatta in:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali.

L’allerta gialla per rischio idraulico, che segnala possibili allagamenti dovuti a esondazioni dei corsi d’acqua, scatta in:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

L’allerta gialla per temporali, che indica temporali di moderata intensità, con potenziali rischi locali, scatta in:

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante/Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

L’allerta gialla per rischio idrogeologico, che indica un rischio moderato di frane e smottamenti, con possibili impatti sulle infrastrutture e la popolazione, scatta in:

Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano.

Previsioni meteo 13 e 14 luglio

Il fine settimana sarà caratterizzato da un picco delle temperature e sole, sebbene con incertezza iniziale a causa dei temporali sulle zone alpine. Vediamo le previsioni meteo per il 13 e il 14 luglio.

Sabato mattina, il Nord vedrà nubi residue dai temporali notturni, con rovesci sparsi su Liguria e fascia alpina e prealpina tra tarda mattinata e primo pomeriggio. Il tempo migliorerà nel tardo pomeriggio e alla sera. Il Centro, il Sud e le isole godranno di sole per tutto il giorno.

Domenica sarà una tipica giornata estiva con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio e temperature leggermente in calo al Centro-Nord e in Sardegna, mentre saranno stazionarie altrove.

Per la settimana dal 15 al 21 luglio, un’ampia anomalia anticiclonica sul Mediterraneo centro-occidentale garantirà stabilità atmosferica con precipitazioni inferiori alla media e temperature ancora molto elevate, soprattutto sulle isole maggiori, il Centro-Sud peninsulare e in Emilia-Romagna.