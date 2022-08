Mascherine, a settembre torna l’obbligo: ecco per chi

Che autunno sarà? Certamente caldo sul fronte politico, visto il voto del 25 settembre che ridefinirà lo scenario italiano, ma potrebbe essere altrettanto bollente anche sul fronte salute. Difficile prevedere come evolverà l’emergenza sanitaria, ma, come ha anticipato lo stesso sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, “il virus tornerà ad alzare la testa“. No una certezza, ma una probabilità assai elevata (qui vi abbiamo parlato dei nuovi sintomi associati alla sfera sessuale).

Per questo viene da domandarsi se, dopo il ritorno alla normalità di questa estate, torneremo ancora a portare le mascherine. Molto dipenderà appunto dall’evoluzione del quadro epidemiologico, ma intanto l’Istituto Superiore di Sanità si è portato avanti in vista della riapertura delle scuole definendo le nuove regole che accompagneranno il nuovo anno scolastico.

Nel corso del 2022, a fronte dell’elevata copertura vaccinale raggiunta, l’impatto sulle strutture sanitarie dei positivi al Covid si è mantenuto limitato nonostante la circolazione di una variante altamente trasmissibile come Omicron e le altre sottovarianti (qui abbiamo parlato del vaccino universale anti-Covid e a che punto siamo).

Scuola in presenza: le priorità del nuovo anno

Il governo e le istituzioni sanitaria europee hanno attuato un progressivo passaggio da una strategia di controllo dell’infezione, incentrata sul tentativo di interrompere per quanto possibile le catene di trasmissione del virus, ad una strategia di mitigazione finalizzata a contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica.

Proprio in questo contesto, ad esempio, è stata sospesa la quarantena dei contatti stretti di casi positivi e progressivamente eliminato l’obbligo di utilizzo delle mascherine nella maggior parte dei luoghi pubblici.

La scuola rappresenta uno dei contesti in cui l’attenzione deve essere più alta, garantendo al massimo la continuità scolastica in presenza e prevedendo il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche.

I fattori determinanti da tenere in considerazione nella definizione delle misure sono l’intensità della circolazione virale, le caratteristiche delle varianti, le forme cliniche che possono determinarsi in età scolare e non, la copertura vaccinale e la necessità di proteggere soggetti fragili a maggior rischio di malattia severa (qui cosa sappiamo oggi sull’immunità in seguito all’infezione e quanto dura).

Chi dovrà portare le mascherine a scuola

Considerati tutti questi aspetti, e salvo un peggioramento della situazione generale o scolastica, ad oggi l’ISS prevede che a indossare le mascherine rigorosamente di tipo FFP2 saranno obbligatoriamente solo:

il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di Covid

gli studenti a rischio di sviluppare forme severe di Covid

Previsto invece l’obbligo di mascherine anche solo chirurgiche (e quindi non necessariamente le FFP2) per:

gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità (come raffreddore e/o tosse) ma in buone condizioni generali, che non presentino febbre (obbligo fino a risoluzione dei sintomi). L’ISS ricorda che, soprattutto nei bambini, il semplice raffreddore è una condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.

Dove trovare mascherine chirurgiche a un prezzo scontato

A proposito di mascherine, ricordiamo che sono tantissimi i modelli in circolazione: si possono acquistare sia online che nei supermercati, in farmacia o nei negozi. Su Amazon per esempio le trovate scontate.

Mascherina chirurgica più venduta:

ALFAMED 50 Mascherine Chirurgiche 100% Made in ITALY Certificate CE, 3 Strati Traspirante Con Nasello Regolabile

Mascherina chirurgica più venduta di colore nero:

BLACK SHIELD 100 Pezzi Mascherine Chirurgiche Certificate CE Nere 3 veli – Dispositivo Medico di Tipo I

Mascherina Amazon’s Choice in tantissimi colori:

Mascherine per bambini colorate:

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.