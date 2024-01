Unica è stata ideata per offrire un solo punto di accesso ai servizi digitali dedicati alle famiglie e agli studenti e per agevolare le comunicazioni scuola-famiglia

Per l’anno scolastico 2024/2025, è obbligatorio effettuare le iscrizioni online per gli studenti che accederanno alle classi prime delle Scuole statali primarie e secondarie di I e II grado. Questa modalità è estesa anche ai corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale regionali di Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.Le scuole paritarie hanno la possibilità di aderire volontariamente alla procedura telematica, come comunicato dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Per la Scuola dell’infanzia, la domanda di iscrizione rimarrà su supporto cartaceo.

Inoltre, al fine di agevolare e promuovere le iniziative di orientamento e fornire un servizio pratico alle famiglie, è stata introdotta la piattaforma Unica per l’anno in corso. Questa costituisce il nuovo punto di accesso per le iscrizioni online e fornisce tutte le informazioni necessarie sulla procedura.

Come iscriversi

Unica è una piattaforma dedicata agli studenti e alle loro famiglie, progettata non solo per semplificare la comunicazione e rafforzare la collaborazione tra scuola e famiglia, ma anche per guidare gli studenti verso la scelta di un percorso dopo il diploma. La sua funzione va oltre la gestione amministrativa delle iscrizioni, offrendo un supporto prezioso nel processo decisionale per il futuro professionale dei ragazzi e delle ragazze.

Tutte le domande devono essere presentate entro le 20:00 del 10 febbraio 2024 tramite la nuova piattaforma del MIM Unica. L’accesso alla piattaforma richiede l’utilizzo delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Inoltre, anche per quest’anno, sarà possibile seguire il processo di iscrizione attraverso l’app Io, offrendo un ulteriore canale comodo e accessibile per monitorare lo stato dell’iscrizione.

Cosa fare prima di effettuare l’iscrizione

Come avverte il sito, prima di effettuare l’iscrizione è utile analizzare e scoprire tutti i percorsi di istruzione e formazione disponibili nel sistema scolastico italiano. All’interno del sito c’è una sezione chiamata Guida alla scelta; se una persona vuole saperne di più sui licei e istituti tecnici presenti nella sua città o regione, in questa sezione può trovare le informazioni sulla scuola secondaria di secondo grado e sull’IeFP e capire il percorso di studi più adatto alle sue esigenze. Quindi vedere se un liceo va bene o no al neo-studente, cosa imparerà e soprattutto il percorso che può intraprendere dopo il liceo o istituto tecnico.

Ma c’è anche una sezione per consultare le statistiche sui percorsi di studio e sull’accesso al mondo del lavoro. Qui lo studente può approfondire le statistiche sui percorsi di istruzione e formazione in Italia, dal termine del primo ciclo di istruzione all’istruzione terziaria, analizzare le scelte dei diplomati a un anno dal termine del secondo ciclo di istruzione e sugli indirizzi di studio e consultare le statistiche sul mondo del lavoro, con un focus sulle professioni più richieste.

Infine, è presente il collegamento al sito Scuola in chiaro, dove si possono cercare, confrontare trovar informazioni sugli istituti per scegliere la scuola più adatta alle esigenze.

L’iscrizione in tre passi

Una volta effettuato l’accesso, bisogna:

Compilare la domanda;

Inoltrare la domanda;

Seguirne l’iter;

Compilare e inoltrare il modulo C per la religione Cattolica.

Al momento del primo accesso, ti verrà richiesto di confermare o integrare i tuoi dati personali, prima di procedere con la compilazione della domanda di iscrizione. La domanda è suddivisa in tre sezioni, ognuna dedicata ai dati dell’alunno, della famiglia e, almeno, a una scuola di prima scelta.

Le scuole indicate come opzioni secondarie e terziarie saranno considerate successivamente, una alla volta, solamente nel caso in cui la scuola di prima scelta non disponga di posti per il nuovo anno scolastico. È possibile compilare le diverse sezioni della domanda in momenti separati, consentendo quindi di salvare le informazioni inserite senza inviare immediatamente la domanda, nel caso tu desideri fare una pausa nel processo di compilazione.

Prima di inviare la domanda, ti verrà presentata un’anteprima per verificare la correttezza dei dati inseriti. Una volta confermata l’accuratezza delle informazioni, potrai procedere con l’inoltro della domanda. Quest’ultima sarà trasmessa alla scuola che hai indicato come tua prima scelta. Riceverai una email di conferma dell’avvenuto invio della domanda. È molto importante prestare attenzione a questo passaggio, poiché una volta inoltrata, la domanda non potrà essere modificata. Nel caso in cui si rendano necessarie delle modifiche, ti invitiamo a contattare direttamente la scuola destinataria della domanda, che potrà metterla a tua disposizione nuovamente entro il termine delle iscrizioni.

Dopo la conclusione del periodo dedicato alle iscrizioni, la scuola di destinazione, che ha preso in carico la tua domanda, confermerà l’accettazione o, nel caso in cui i posti siano esauriti, indirizzerà la domanda alla scuola alternativa che hai indicato.

Puoi monitorare l’andamento della tua domanda direttamente dalla tua area riservata su Unica. Inoltre, riceverai aggiornamenti via email riguardanti lo stato della tua domanda fino alla conferma finale di accettazione. Questo processo garantisce una comunicazione tempestiva e trasparente riguardo all’esito della tua iscrizione.

L’iscrizione con lo SPID

SPID è ora disponibile anche per gli studenti minorenni. I genitori hanno la possibilità di richiedere il rilascio di SPID per i propri figli presso il gestore dell’identità digitale SPID. Ulteriori dettagli e informazioni sono reperibili nella pagina dedicata sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Nel caso in cui l’accesso con SPID per minori non fosse praticabile, gli studenti hanno la facoltà di registrarsi attraverso la funzione dedicata durante l’accesso all’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). Possono poi accedere utilizzando le credenziali specifiche fornite al termine della procedura. Questa modalità di accesso è anche consentita per utenti già in possesso delle credenziali MIM, come ad esempio Dirigenti, coordinatori e personale amministrativo.

Ogni alunno o studente potrà presentare una sola richiesta di iscrizione online per l’anno scolastico 2024/2025, ma avrà la possibilità di indicare fino a altre due preferenze nel caso in cui la scuola selezionata non disponga di posti disponibili. La Piattaforma Unica fornirà notifiche in tempo reale attraverso la posta elettronica e l’app IO riguardo alle eventuali variazioni dello stato della domanda, offrendo la possibilità di monitorare il percorso di iscrizione.

Inoltre, per il ciclo scolastico 2024/2025, sarà consentito l’iscriversi ai percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico-professionale, come previsto dal decreto ministeriale 240/2023.