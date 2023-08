Scuola, quali Regioni erogano i bonus libri e come fare richiesta

L’anno scolastico 2023/24 è alle porte e la caccia ai libri di testo è già iniziata. Gli studenti rientreranno in classe tra l’11 e il 15 settembre, tranne nella provincia autonoma di Bolzano che ha anticipato il ritorno alla lezioni già dal 5. Come ogni anno le famiglie dovranno affrontare diverse spese per il materiale didattico, che sotto la pressione dell’inflazione si preannunciano condizionate dai rincari. A sostegno dei nuclei familiari con redditi più bassi le Regioni mettono a disposizione bonus libri per l’acquisto di libri e tutto l’equipaggiamento necessario per cominciare il nuovo anno.

Bonus libri, le Regioni dov’è già scaduto

I criteri e le modalità per fare richiesta variano da territorio a territorio: in Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Valle D’Aosta i termini per il contributo sono già scaduti, ma in altre Regioni i bandi sono ancora aperti.

In attesa che nelle prossime settimane tutte le amministrazioni mettano a disposizione il sussidio e pubblichino le relative informazioni per farne richiesta, di seguito i requisiti reddituali per accedere al bonus libri nelle Regioni in cui è erogato attualmente e come fare domanda (qui avevamo parlato delle cattedre scoperte a causa del caro-vita).

Bonus libri, i requisiti Regione per Regione

In Calabria il bonus libri è destinato agli studenti delle scuole superiori residenti con Isee sotto alla soglia dei 6mila euro. Le scadenze e gli importi variano a seconda del Comune di residenza.

In Campania posso accedere alla misura gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado. La priorità è rivolta alle famiglie con redditi più bassi, indipendentemente dall’ordine di inoltro delle domande. Gli importi saranno stabiliti a seconda di due fasce di Isee: una comprese tra 0 e 10.633 euro e l’altra tra 10.633,01 euro e 13.300 euro.

La domanda per il bonus libri in Emilia-Romagna potrà essere inviata a partire dal 5 settembre e fino al 26 ottobre 2023. Per presentarla sarà necessario accedere con lo Spid alla piattaforma dedicata della Regione. Il contributo è rivolto agli alunni con Isee non superiore a 15.748,78 euro, in due fasce di reddito: la prima da 0 a 10.632,94 euro, la seconda da 10.632,95 euro a 15.748,78 euro.

Gli studenti di scuole medie e superiore del Lazio con Isee a 15.493,71 euro riceveranno gratuitamente i libri di testo e sconti per il materiale didattico. La richiesta deve essere inoltrata entro il 15 ottobre 2023.

In Puglia importi e scadenze sono stabiliti dai singoli Comuni. Possono ottenere il bonus libri gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che dichiarano Isee inferiore a 10.632,94 euro, o fino a un massimo di 14mila euro in caso di famiglie con 3 o più figli.

La Toscana mette a disposizione i contributi per il materiale didattico previsto nel ‘Pacchetto scuola 2023-2024’ a tutti gli studenti con meno di 20 anni con Isee inferiore a 15.748,78 euro, ad eccezione dei residenti dell’isola di Capraia e dell’Isola del Giglio per i quali il limite è di 36mila euro. Le domande dovranno essere inviate entro il 22 settembre 2023, per un importo che può andare dai 130 ai 300 euro.

In Trentino Alto Adige il bonus libri viene gestito dalle amministrazioni locali, per conoscere i requisiti, scadenze e importi è necessario informarsi sul sito del Comune di residenza.

In Veneto la richiesta di bonus per l’acquisto di libri e materiale scolastico destinato a studenti delle scuole secondarie (pubbliche e private) si potrà presentare dal 18 settembre al 20 ottobre sul portale della Regione. Il contributo è destinato alle famiglie con un Isee inferiore a 15.748,78 euro (qui abbiamo parlato della stangata del caro-libri che attende le famiglie al rientro a scuola).