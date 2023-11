Fonte: ANSA Torna la mappa redatta dalla Fondazione Agnelli in base agli esiti universitari e lavorativi

Eduscopio, la mappa interattiva delle migliori scuole superiori in Italia, è nuovamente disponibile. La Fondazione Agnelli ha redatto questa mappa considerando gli esiti universitari (esami sostenuti e media dei voti) e i risultati lavorativi (tasso di occupazione e coerenza tra studio e lavoro) degli studenti a un anno dal diploma.

Il team di ricerca della Fondazione Agnelli, guidato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati relativi a 1.326.000 diplomati italiani provenienti da 7.850 scuole, tra liceo classico, scientifico, tecnico e linguistico. Queste informazioni coprono tre anni scolastici successivi: 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.

Dove si trova la migliore scuola d’Italia

La scuola migliore d’Italia, secondo Eduscopio, è il liceo scientifico delle scienze applicate – con l’informatica al posto del latino – Nervi-Ferrari di Morbegno, in provincia di Sondrio.

A Milano, il liceo classico statale Giulio Casiraghi di Cinisello Balsamo si posiziona al primo posto, seguito dal Berchet al secondo, e al terzo e quarto posto dal Sacro Cuore e l’Alexis Carre. Nel confronto tra gli scientifici, il primato va al Volta, che spodesta il Leonardo dalla cima della classifica, seguito dal Sacro Cuore (paritario) e dal Vittorio Veneto al terzo e quarto posto. Tra i linguistici, la Civica Manzoni mantiene saldamente la posizione di testa. Per le Scienze umane, l’Istituto Maria Ausiliatrice è al vertice.

A Roma, il liceo classico Visconti si riconferma al primo posto, mentre il Tasso perde posizioni, scivolando al sesto posto da terzo nel 2022. Il Righi rimane saldamente in cima tra gli scientifici. Per quanto riguarda il liceo delle scienze umane, confermano la loro leadership i tre licei Giordano Bruno, Montale, e Margherita di Savoia, come nel 2022. Tra gli istituti tecnici, il Livia Bottardi si conferma al primo posto.

Le migliori scuole di Torino, Bologna, Firenze e Napoli

A Torino il Galileo Ferraris scivola al terzo posto tra i licei scientifici tradizionali, mentre al primo c’è l’l’Istituto Edoardo Agnelli dei Salesiani. Il D’Azeglio si colloca al quarto posto tra i licei classici, seguendo Cavour, Gioberti e Alfieri. L’Istituto Maria Ausiliatrice si distingue al primo posto come liceo delle Scienze Umane, mentre per quanto riguarda il Tecnico Economico, il Vittorini si posiziona al vertice della classifica.

Per quanto riguarda Bologna la situazione per i classici rimane invariata rispetto all’anno scorso, con il Galvani al primo posto, seguito dal Minghetti. Tra gli scientifici, la classifica è guidata da Copernico, seguito da Galvani e Fermi. Negli istituti tecnici, Mattei e Luxemburg si confermano al primo posto come istituto tecnico economico. Crescenzi-Pacinotti-Sirani e Arrigo Serpieri (che scala di due posizioni) primeggiano nel settore tecnologico.

Il liceo Michelangiolo mantiene il suo status di “primo della classe” a Firenze anche nel 2023 nella top ten dei licei più performanti. Fra i licei scientifici, il Machiavelli si conferma al primo posto, così come nel settore delle Scienze Umane. L’Alberti Dante è il miglior liceo artistico. Negli istituti tecnici, il Galilei si piazza al primo posto dal punto di vista degli esiti universitari.

Per ultima Napoli, con il Convitto Vittorio Emanuele II al primo posto come miglior liceo classico, mentre per il linguistico spicca il Carlo Urbani. Nel settore scientifico, il Mercalli (in foto) si distingue come il migliore, seguito dal Vico. Per le Scienze Umane, il Galilei si conferma al vertice.