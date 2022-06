Elezioni, servono mascherina e green pass? Si può votare se si ha il Covid?

Domenica 12 giugno l’Italia va al voto per le elezioni amministrative in circa 1.000 Comuni che interesseranno quasi 9 milioni di elettori (qui trovate l’elenco completo di tutti i Comuni al voto), e contemporaneamente si vota in tutto il Paese per 5 referendum (qui trovate tutte le info sui quesiti referendari).

Molti si stanno chiedendo se siano ancora in vigore regole anti-Covid particolari. Servono green pass e mascherina per andare a votare? Chi è positivo non può votare? Ecco tutte le info utili.

Telefono e bambini

Ricordiamo prima di tutto che non si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare, che deve essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare. Sono previste sanzioni per chi non rispetta questa norma.

Inoltre, i minori non possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore. L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, e non può quindi portare con sé bambini.

Come richiedere un’altra tessera elettorale

Per quanto riguarda la tessera elettorale, nel caso in cui questa sia completa (con 18 caselle già occupate da timbro elettorale) e dunque non più utilizzabile, è possibile rinnovarla presso l’ufficio elettorale del comune di residenza.

E’ opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso l’ufficio, e non il giorno stesso del voto né gli ultimi prima, per evitare una concentrazione delle domande.

Gli uffici elettorali restano comunque aperti dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 12 giugno.

Si può votare se si ha il Covid?

Invece, gli elettori che siano positivi al Covid nel giorno delle elezioni e dunque in quarantena presso la propria abitazione possono votare comunque alle elezioni comunali.

Lo possono fare presso il comune di residenza facendo pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti, in un periodo compreso tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione, due documenti:

una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo

un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti la positività al Covid.

Green pass e mascherine per votare?

Per quanto riguarda il green pass, in Italia non è più richiesto, quindi per tutta una serie di eventi, luoghi e manifestazioni non è più necessario avere fatto il vaccino oppure un tampone negativo per accedere.

Per quanto riguarda le mascherine, anche in questo caso gli ultimi obblighi in vigore decadono il 15 giugno. Ma nei seggi sono obbligatorie sì o no?

Il ministero dell’Interno ha diramato una nuova circolare con cui informa i prefetti della sottoscrizione, da parte dei ministri della Salute Roberto Speranza e dell’Interno Luciana Lamorgese, dell’”addendum” al Protocollo sanitario e di sicurezza dell’11 maggio 2022 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022.

L’addendum, in considerazione del mutato quadro epidemiologico relativo all’emergenza sanitaria, prevede l’uso “fortemente raccomandato” della mascherina per l’accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto. Non sussiste, quindi, un obbligo di legge, anche se è caldamente consigliato indossarla.

Ma quale tipo di mascherina? E’ sufficiente ripararsi naso e bocca con la mascherina chirurgica: non serve dunque la FFP2.

Le mascherine ormai in Italia dal 15 giugno non saranno più obbligatorie, nemmeno al chiuso, e nemmeno in quei luoghi in cui il governo pensava di mantenerle inizialmente, come treni, autobus o altro. Resteranno solo a scuola per gli insegnanti e gli studenti che dovranno affrontare l’esame di maturità o di terza media.

Sono tantissimi i modelli di mascherine in circolazione: si possono acquistare sia online che nei supermercati, in farmacia o nei negozi. Su Amazon per esempio le trovate scontate.

