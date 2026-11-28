Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

ANSA SPID, cosa cambia

Lo SPID si prepara a cambiare. Il Governo ha approvato in via preliminare una riforma del Codice dell’amministrazione digitale che introduce nuove regole per il rilascio delle identità digitali, con l’obiettivo di contrastare i furti d’identità e rendere più sicuro l’accesso ai servizi online della Pubblica amministrazione. Tra le novità principali figurano il limite di un solo SPID personale per cittadino, procedure di riconoscimento più rigorose e maggiori controlli attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Cambia anche il ruolo del portafoglio digitale IT-Wallet, destinato ad assumere un’importanza crescente.

SPID, una sola identità digitale per ogni cittadino

La novità più significativa riguarda il numero di identità digitali che ciascuna persona potrà possedere. Il nuovo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei ministri il 25 novembre 2026, prevede infatti che ogni cittadino possa avere una sola identità SPID a uso personale. Attualmente è possibile attivare più identità digitali rivolgendosi a diversi gestori, i cosiddetti Identity Provider. Questa possibilità consente, per esempio, di disporre di credenziali alternative nel caso in cui uno dei sistemi non sia temporaneamente disponibile. Con la riforma, invece, il rilascio di un nuovo SPID personale dovrà essere preceduto da una verifica presso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). I gestori dovranno controllare se il codice fiscale del richiedente risulta già associato a un’identità digitale personale attiva. In caso affermativo, non sarà possibile procedere con una nuova emissione. La limitazione non riguarderà, invece, gli SPID a uso professionale, per i quali continuerà a valere una disciplina specifica.

La misura punta soprattutto a prevenire le frodi informatiche. Uno dei rischi, infatti, è che un malintenzionato riesca a ottenere un’identità digitale intestata a un’altra persona utilizzando documenti sottratti o informazioni personali raccolte attraverso campagne di phishing. Una volta ottenute le credenziali, potrebbe accedere a servizi pubblici, consultare dati riservati o tentare di modificare informazioni sensibili, comprese quelle relative alle prestazioni previdenziali.

Riconoscimento più rigoroso per ottenere lo SPID

La riforma interviene anche sulle modalità di identificazione necessarie per ottenere le credenziali. L’obiettivo è rendere più difficile l’attivazione di identità digitali utilizzando documenti o strumenti informatici acquisiti illegalmente. In particolare, vengono introdotte disposizioni differenti in base al livello di sicurezza dello SPID. Per lo SPID di livello 2, quello utilizzato più frequentemente per accedere ai servizi online, non sarà più possibile utilizzare la firma elettronica qualificata o la firma digitale come modalità di identificazione per il rilascio delle credenziali o per l’innalzamento del livello di garanzia.

Per il livello 3, che offre maggiori garanzie di sicurezza e viene utilizzato per i servizi che richiedono un’identificazione più forte, sarà invece necessario il riconoscimento fisico del richiedente. La procedura dovrà avvenire in presenza, davanti a un operatore autorizzato. Lo stesso requisito sarà previsto per chi possiede già uno SPID di livello inferiore e intende passare al livello 3. Si tratta di un cambiamento importante perché limita la possibilità di completare da remoto tutte le procedure di identificazione, introducendo un controllo diretto sull’identità della persona che richiede le credenziali.

Il nuovo cruscotto ANPR per controllare gli SPID intestati

Un’altra novità riguarda la possibilità per i cittadini di verificare quali identità digitali risultano associate al proprio codice fiscale. Il sistema sarà gestito attraverso la sezione Strumenti digitali dell’ANPR, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Il nuovo servizio, denominato Cruscotto ANPR, consentirà di consultare le identità SPID personali, verificarne lo stato e individuare eventuali attivazioni non riconosciute. Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sul regolamento predisposto dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), con provvedimento del 12 ottobre 2026.

I gestori SPID dovranno registrare e aggiornare le informazioni relative alle identità rilasciate, comprese le date di attivazione e scadenza e il relativo stato. Prima di procedere con una nuova emissione, dovranno inoltre interrogare l’ANPR attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati. È prevista anche una comunicazione al cittadino ogni volta che viene attivata una nuova identità SPID a suo nome. In questo modo sarà possibile accorgersi più rapidamente di eventuali utilizzi fraudolenti dei propri dati personali. Gli Identity Provider dovranno completare gli adeguamenti necessari entro il 30 novembre 2026.

IT-Wallet, cresce il ruolo del portafoglio digitale

La riforma dello SPID si inserisce in un percorso più ampio di trasformazione dei servizi digitali, nel quale assume un ruolo centrale anche IT-Wallet, il portafoglio digitale accessibile attraverso l’app IO.

Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale riconosce espressamente i portafogli europei di identità digitale e il Sistema IT-Wallet tra gli strumenti utilizzabili per accedere ai servizi online. Non si tratta quindi soltanto di conservare documenti in formato elettronico, ma di disporre progressivamente di uno strumento per dimostrare la propria identità e utilizzare servizi pubblici e privati. Tra le novità previste figura anche il rilascio dell’IT-Wallet ID, un attestato elettronico contenente dati certificati relativi all’identificazione personale. Questo strumento dovrebbe consentire di condividere informazioni verificate sull’identità dell’utente all’interno dell’ecosistema digitale italiano ed europeo.

L’evoluzione di IT-Wallet si accompagna al rafforzamento della Carta d’identità elettronica (CIE), che rappresenta già oggi un’alternativa allo SPID per accedere a numerosi servizi della Pubblica amministrazione.

Quando entreranno in vigore le nuove regole SPID

Per i cittadini è importante sapere che le novità annunciate non sono ancora operative. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo soltanto in esame preliminare il 25 novembre 2026. Il provvedimento dovrà quindi completare il successivo iter prima di diventare definitivo. Fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, continueranno ad applicarsi le regole attuali per il rilascio e l’utilizzo delle identità digitali. La direzione, tuttavia, è ormai definita: il sistema italiano punta a rendere più sicura l’identificazione online, ridurre le possibilità di frode e integrare progressivamente SPID, CIE e portafogli digitali europei.

Per gli utenti, il consiglio è di controllare periodicamente le identità digitali associate al proprio codice fiscale, prestare attenzione alle comunicazioni sospette e non condividere mai password e codici temporanei ricevuti per l’autenticazione. La diffusione di nuovi strumenti digitali, infatti, rende più semplice l’accesso ai servizi, ma richiede anche una maggiore attenzione alla protezione dei propri dati personali ed economici.