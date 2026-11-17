Paul & Shark Capi tecnici e puliti per le fughe fuori città: è lo spirito di The Winter Journey

Quando le temperature scendono, il guardaroba cambia. Entrano in gioco tessuti avvolgenti, capispalla strutturati e sovrapposizioni studiate per accompagnare la stagione. È su questo equilibrio che si muove la collezione Autunno/Inverno 2026 di Paul & Shark, che rilegge il proprio heritage attraverso il saper fare artigiano, la craftsmanship, e il design contemporaneo.

Paul & Shark

Una storia che parte lontano dal mare, nonostante il nome. Il marchio è nato a Varese, più vicino alle Alpi che a qualsiasi costa, per iniziativa di Paolo Dini, che iniziò a disegnare capi pensati per resistere al vento e all’acqua. Oggi l’azienda è guidata dalla terza generazione della famiglia, con Andrea Dini.

Il cashmere incontra la ricerca

Paul & Shark

Tra i protagonisti c’è il cashmere waterproof, uno dei materiali su cui il brand costruisce la propria proposta invernale. Accanto a questo trovano spazio lana antipioggia, jersey e lino invernale, mentre la maglieria supera i confini del classico pullover.

Nascono così gli Outer Knitwear, capi ibridi che combinano lavorazioni a maglia e costruzioni da capospalla, con un risultato sofisticato e contemporaneo.

Paul & Shark

Per chi cerca un’estetica più tecnica, la linea Typhoon World AI26 porta nell’outerwear l’omonima membrana ultrasottile e traspirante, con proprietà idrorepellenti e antivento. Una ricerca sui materiali che il marchio porta avanti da anni. Giacche e blouson diventano così alleati ideali per gli spostamenti quotidiani e le fughe fuori città, mantenendo un’immagine pulita e ricercata.

I capi da tenere d’occhio

Paul & Shark

Il pezzo simbolo della stagione è The Paolo Blouson, omaggio al fondatore e alla storia del marchio, che nel 2026 festeggia il suo cinquantesimo anniversario. Realizzato in puro cashmere waterproof e windproof, abbina a una costruzione dal carattere sofisticato collo, polsini e fondo in una maglia esclusiva di cashmere e lana, in un beige morbido e neutro.

Accanto a lui torna Aliseo, il blouson ibrido in lana e cashmere che prende il nome dal vento degli oceani. Unisce maglia e tessuto, ripara senza irrigidire ed è pensato per attraversare con disinvoltura occasioni diverse, dall’ufficio al weekend.

Completano il quadro due capi dal sapore più classico. Il True Peacoat, in lana e cashmere, reinterpreta la giacca dei marinai con volumi puliti e una mano morbida, mentre il Seaside Pullover in lana idrorepellente riporta in maglieria lo spirito nautico delle origini, quello di un marchio nato per affrontare il vento e la pioggia.

Anche la pelle si ritaglia uno spazio importante, tra suede, nappa e Aqualeather impermeabile, talvolta abbinata a lana e cashmere. La palette segue la stessa direzione: il blu Paul & Shark resta un punto fermo, affiancato da tonalità calde e profonde come il cioccolato e l’avio.

Un viaggio tra città e natura

Paul & Shark

Il filo conduttore è The Winter Journey, il racconto di una stagione vissuta tra città e natura, con capi che interpretano un’eleganza dinamica e cosmopolita. Una collezione in cui materiali, dettagli e layering costruiscono un guardaroba invernale completo, dove ogni elemento trova il proprio posto. E dove la tecnica, invece di imporsi, resta al servizio della forma.