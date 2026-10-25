Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Nuova legge contro frodi alimentari.

Al Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione organizzato da Coldiretti e dall’Osservatorio agromafie, tenutosi a Roma a ottobre 2026, è stato tracciato il primo bilancio sui risultati ottenuti dall’entrata in vigore della legge contro le frodi agroalimentari. Con l’avvio dei controlli su larga scala, il nuovo sistema sanzionatorio è entrato pienamente a regime, andando a individuare tutte le fattispecie di reato che rischiano di compromettere il valore del made in Italy, il reddito degli agricoltori e la salute dei consumatori.

Le ispezioni delle autorità, ovviamente, continueranno su questa scia, con l’obiettivo di individuare chi ancora commette illeciti o non rispetta le regole su tracciabilità e denominazione.

Nuova legge contro le frodi alimentari: cosa cambia

La riforma approvata introduce un quadro normativo più articolato per contrastare gli illeciti nel settore agroalimentare. Il provvedimento, che riprende i contenuti già elaborati dalla cosiddetta legge Caselli, interviene principalmente introducendo:

nuovi reati penali;

penali; sanzioni più incisive;

più incisive; strumenti di controllo più stringenti.

Tra le fattispecie introdotte figurano i reati per:

frode in commercio di alimenti;

frode in commercio di alimenti con segni mendaci.

Le nuove disposizioni mirano a contrastare le condotte che ingannano il consumatore sulla qualità, sulla quantità o sulla provenienza dei prodotti (comprese quelle realizzate attraverso segni, indicazioni o presentazioni commerciali ingannevoli).

La riforma introduce inoltre il delitto di agropirateria, destinato a colpire le forme più strutturate e sistematiche di frode agroalimentare, soprattutto quando emerge un modello di business organizzato e continuativo. In questo caso si considera illecito quando le frodi alimentari o la vendita di cibo con segni e marchi mendaci non sono episodi occasionali, ma vengono commesse:

in modo sistematico e continuativo;

e continuativo; attraverso un’ organizzazione complessa;

complessa; con una distribuzione dei prodotti contraffatti su larga scala, invadendo i mercati nazionali o internazionali.

Cosa rischia chi vende falso made in Italy

Con la nuova legge non rischia più solo chi produce materialmente un alimento contraffatto, ma può coinvolgere anche gli operatori che partecipano consapevolmente alla sua distribuzione o vendita, come un’impresa che presenta un alimento straniero come italiano. Lo stesso vale per chi commercializza prodotti accompagnati da informazioni false sulla qualità o su altre caratteristiche rilevanti.

Sotto il profilo penale, la responsabilità individuale degli amministratori, dei titolari d’azienda o dei commercianti varia a seconda della gravità e della sistematicità della condotta:

in caso di frode alimentare e commercio con segni mendaci, chi produce, confeziona o vende alimenti spacciandoli per made in Italy o attribuendo loro qualità, quantità o provenienze geografiche false rischia la reclusione unitamente a multe edittali inasprite;

e commercio con segni mendaci, chi produce, confeziona o vende alimenti spacciandoli per made in Italy o attribuendo loro qualità, quantità o provenienze geografiche false rischia la reclusione unitamente a multe edittali inasprite; in caso di agropirateria , per chi mette in piedi un’attività sistematica, organizzata e professionale di falsificazione (ad esempio, una rete strutturata per importare olio o formaggi esteri e rivenderli stabilmente come italiani Dop o Igp) è prevista la detenzione, commisurata ai delitti d’impresa e di criminalità organizzata;

, per chi mette in piedi un’attività sistematica, organizzata e professionale di falsificazione (ad esempio, una rete strutturata per importare olio o formaggi esteri e rivenderli stabilmente come italiani Dop o Igp) è prevista la detenzione, commisurata ai delitti d’impresa e di criminalità organizzata; In caso di pericoli per la salute (cosiddetto disastro sanitario), se il falso Made in Italy coinvolge cibi adulterati, nocivi o pericolosi per il consumo, l’imprenditore risponde dei nuovi delitti contro la salute pubblica e rischia la reclusione.

A livello patrimoniale, invece, il piano sanzionatorio prevede:

la confisca dei beni nei casi di agropirateria o di associazione a delinquere finalizzata alla frode alimentare. Lo Stato applica la confisca dei beni, del denaro e delle proprietà di cui il condannato non possa giustificare la legittima provenienza, per un valore sproporzionato al proprio reddito;

dei beni nei casi di agropirateria o di associazione a delinquere finalizzata alla frode alimentare. Lo Stato applica la confisca dei beni, del denaro e delle proprietà di cui il condannato non possa giustificare la legittima provenienza, per un valore sproporzionato al proprio reddito; il sequestro immediato dei prodotti falsificati, le etichette, gli imballaggi e gli strumenti di produzione, che vengono eventualmente anche distrutti.

Anche la semplice mancata collaborazione con gli organi ispettivi comporta rischi penali: gli operatori che ostacolano, impediscono o non consentono la ricostruzione della tracciabilità degli alimenti incorrono in un reato contravvenzionale punito con l’ammenda da 600 a 6.000 euro, oltre alle sanzioni previste per l’eventuale frode sottostante.

Agromafie, il business raggiunge 25,2 miliardi di euro

La necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto a chi commercializza prodotti contraffatti, falsifica l’origine delle materie prime o presenta alimenti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate nasce soprattutto per far fronte a un fenomeno sempre più problematico, ovvero il business delle agromafie, che oggi ha raggiunto un valore di 25,2 miliardi di euro.

Si tratta di cifre che si traducono in un danno economico che si distribuisce lungo tutta la filiera. La diffusione delle frodi alimentari è confermata anche dalla percezione dei consumatori. Secondo il rapporto Coldiretti/Censis, il 75% degli italiani dichiara di essere stato vittima almeno una volta di un inganno a tavola.

Così, mentre il consumatore paga un prezzo che potrebbe non essere giustificato dalle caratteristiche reali dell’alimento, il produttore onesto subisce la concorrenza di chi riesce a ridurre i costi ricorrendo a pratiche illegali. E le imprese che investono in qualità, controlli, materie prime e certificazioni rischiano così di perdere quote di mercato a vantaggio di operatori che sfruttano impropriamente la reputazione delle produzioni italiane.