Nel 2026 uno dei principali provider di verifica per l’identità digitale, lo Spid, ha reso a pagamento il servizio. Si tratta di Poste Italiane , che nei primi anni della diffusione dello Spid è stato scelto da milioni di persone, anche per la comodità fornita dal supporto degli uffici diffusi in tutt’Italia.

Spid con Poste, chi può averlo gratuito

Lo Spid di Poste Italiane è dunque a pagamento, con un costo annuale di 6 euro. Nonostante ciò, si tratta ancora del provider più diffuso in Italia che, come detto, garantisce la registrazione gratuita a determinate categorie di utenti esentate. Ecco chi può ottenere il servizio di conferma dell'identità digitale a costo zero:

persone con più di 75 anni;

cittadini italiani residenti all’estero;

minorenni;

titolari di Spid per uso professionale.

Lo Spid a uso professionale è un cosiddetto Spid di tipo 3, che garantisce maggiore sicurezza. Viene utilizzato esclusivamente da professionisti, imprese e collaboratori per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione.

La decisione di rendere lo Spid a pagamento è dovuta al fatto che, per due anni, lo Stato non ha elargito i fondi promessi ai provider, che operano in accordo con la Pa. Una situazione che è proseguita fino al 2025 e che ha costretto molte aziende che non potevano permettersi di continuare a erogare un servizio costoso in perdita, a imporre un pagamento. Nel 2026 lo Stato ha sbloccato 50 milioni di euro per lo Spid, ma ne doveva 60 ai provider.

I provider con Spid gratuito

Alcune società hanno però deciso di continuare a erogare il servizio in maniera gratuita, anche per guadagnare quote di mercato proprio a discapito di Poste, che con i suoi 28,7 milioni di utenti su circa 40 milioni di Spid attivi è largamente il provider più scelto. A offrire lo Spid gratis sono:

Intesi Group;

ID InfoCamere;

TIM ID;

Sielte ID;

Namirial;

Lepida;

EtnaID.

La parte gratuita è comunque soltanto l'abbonamento. Per quanto riguarda il riconoscimento necessario per fare lo Spid, è gratuito solo se si utilizza la Cie, la Cns o la firma digitale. Se si richiede il riconoscimento in video da remoto, il costo può variare da 10 a 30 euro.

L'identità digitale con la Cie

La principale alternativa allo Spid è la Cie, la Carta d'Identità Elettronica. È disponibile alla quasi totalità dei cittadini e non prevede canoni. È integrata automaticamente nell'ecosistema digitale dello Stato.

Questo tipo di documento sarà inoltre sempre più diffuso in futuro, visto che a partire dal 3 agosto 2026 la carta d'identità tradizionale, quella cartacea, non sarà più valida per l'espatrio.