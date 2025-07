Ecco come risparmiare davvero sulla spesa in estate: alcuni trucchi semplici da mettere in pratica per non farsi fregare dai rincari e per fare scelte più economiche e consapevoli

Dove e che prodotti acquistare in estate per una spesa intelligente

L’estate è iniziata all’insegna dei rincari alimentari. Molti prodotti essenziali come la frutta e verdura, i prodotti ittici e il burro sono infatti aumentati soprattutto a causa dell’aumento dei costi di produzione e delle maggiori spese per il trasporto nonché per gli effetti del clima.

Nei primi cinque mesi dell’anno, secondo gli ultimi dati dell’Istat, c’è stata una contrazione delle vendite alimentari uguale al -0,9% mentre i prezzi sono aumentati del 1,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. Significa che gli italiani comprano di meno ma pagano di più. Ciò sta mettendo sempre più in difficoltà le famiglie che stanno cambiando le loro abitudini acquistando prodotti più economici, rinunciando a quelli di marchi più noti e riducendo le quantità. Ci sono però dei modi per fare una spesa intelligente d’estate.

Ecco cosa e dove comprare per risparmiare davvero.

Che significa spesa intelligente?

Fare una spesa intelligente significa massimizzare il valore che si ottiene per ogni euro che si spende. Più esattamente significa:

evitare di effettuare degli acquisti impulsivi, facendo magari una lista prima di recarsi al supermercato;

preferire prodotti con il rapporto qualità-prezzo migliore;

saper individuare le vere offerte.

Acquistare in modo intelligente non significa soltanto comprare gli articoli in super sconto ma sapere con precisione cosa serve davvero onde evitare di dover poi cestinare quelli in eccesso, soprattutto se freschi.

Per fare una spesa intelligente, quindi, si dovrebbe:

avere sempre una lista della spesa;

controllare ogni settimana le offerte dei volantini;

scegliere prodotti versatili e durevoli;

valutare con attenzione il prezzo al chilo o al litro senza lasciarsi ingannare dalle offerte.

Il fenomeno della shrinkflation

Per fare una spesa intelligente in estate ma anche nel resto dell’anno è importante prestare anche la massima attenzione al fenomeno della shrinkflation che è sempre più diffuso. Si tratta di una strategia con la quale le aziende mantengono invariato il costo del prodotto riducendo però le quantità della confezione.

Ecco un esempio:

la scatolette di tonno negli ultimi anni hanno subito una riduzione di peso passando spesso da 90 a 70 grammi anche se il prezzo è rimasto lo stesso. Alle volte vengono anche presentate con uno sconto speciale ma tale meccanismo inganna chi le acquista perché attratto dalle etichette promozionali senza accorgersi che si sta pagando di più per meno prodotto.

Quella della shrinkflation è una tattica molto insidiosa perché il consumatore non riesce a individuarla a prima vista. Il motivo è che le confezioni mantengono le stesse dimensioni e solo se le si guarda con attenzione ci si accorge che il peso è cambiato. Tale fenomeno non riguarda soltanto il tonno in scatola ma anche altri prodotti di largo consumo come il dentifricio, il detersivo, le merendine, solo per citarne alcuni.

Un altro aspetto della shrinkflation che fa preoccupare è che spesso le modifiche di peso coincidono con il lancio di nuove versioni del prodotto per cui il consumatore viene distratto dal cambiamento e non si accorge che il contenuto si è assottigliato.

Per difendersi da queste pratiche e fare una spesa intelligente, si dovrebbe prestare la massima attenzione al prezzo unitario al chilo o al litro e confrontare attentamente il costo reale di quel prodotto indipendentemente dalle dimensioni delle confezioni. Inoltre, si dovrebbe confrontare in modo periodico anche il peso netto del prodotto che di acquista abitualmente per cogliere eventuali variazioni.

Per risparmiare in estate come fare la spesa in modo intelligente?

Oltre ai consigli su diramati, per acquistare in modo intelligente in estate si dovrebbe puntare sulla stagionalità. Le verdure più economiche, ad esempio, sono quelle di stagione perché c’è una maggiore disponibilità.

Per fare una spesa intelligente d’estate, inoltre, si dovrebbe anche tenere conto dei consumi energetici evitando di acquistare cibi che occupano troppo spazio nel frigorifero o nel freezer in quanto tale pratica aumenta i costi indiretti.

In estate, infatti, le alte temperature costringono gli elettrodomestici a lavorare di più per mantenere gli alimenti freschi. Un frigorifero troppo pieno non consente una circolazione corretta dell’aria fredda per cui consuma maggiore energia per raffreddare il contenuto e lo stesso vale anche per il freezer.

Ecco un esempio:

la famiglia di Giacomo decide di fare una spesa settimanale molto grande con molti alimenti freschi e surgelati. Riempie quindi il frigorifero e il freezer fino all’orlo. Con 40 gradi fuori casa, il motore del frigo lavora di più per cui aumentano i consumi elettrici anche del 15-20% e ciò comporta un aumento mensile della bolletta della luce. In più si aggiunge anche il rischio di sprecare molti prodotti perché in estate i cibi deperiscono prima.

Bisognerebbe poi cercare di acquistare meno prodotti confezionati in quanto essi spesso hanno costi più alti. Si dovrebbe optare, invece, se possibile, per quelli sfusi o a marchio del supermercato in quanto spesso si risparmia anche fino al 30%.

Dove fare una spesa intelligente al discount o al supermercato

Anche il posto dove si acquistano i prodotti può fare la differenza in termini di risparmio. Al discount, ad esempio, i prezzi sono molto competitivi in quanto vengono offerti dei marchi alternativi a prezzi più bassi. Le confezioni spesso sono molto semplici ma il contenuto è comunque valido. Nei discount, poi, alle volte si trovano anche delle ottime offerte di prodotti a marchio conosciuto. I vantaggi di fare la spesa in tali luoghi sono:

i prezzi stabili;

le minori fluttuazioni legate alla stagione;

le promozioni regolari.

Per la frutta e la verdura di stagione, i mercati sono invece la scelta più indicata, soprattutto alla fine della giornata in quanto i prezzi si abbassano di molto. In tali luoghi si risparmia sicuramente sui prodotti freschi, vi è la possibilità di comprare a pochi euro quantità abbondanti di articoli e vi è la possibilità di negoziare.

Fare la spesa al supermercato tradizionale, infine, significa trovare un po’ di tutto ma spesso i prezzi sono più alti. Con i volantini promozionali settimanali, però, si può risparmiare su alcuni prodotti mirati.

Per fare una spesa davvero intelligente in estate, quindi, si potrebbero dividere gli acquisiti in questo modo:

prendere quelli freschi al mercato;

quelli confezionati al discount;

quelli in offerta al supermercato.

Spesa intelligente, le strategie per risparmiare in modo continuativo

È solo con abitudini costanti che è possibile risparmiare sulla spesa in modo intelligente. Le strategie che si dovrebbero applicare sempre sono: