Come risparmiare sulla spesa, lista e budget fisso al supermercato

Fonte: ANSA Cliente davanti agli scaffali di un supermercato

Stabilire un budget preciso e una lista di prodotti prima di andare al supermercato può aiutare a risparmiare centinaia di euro a fine anno. Nonostante una stabilizzazione della spinta dell’inflazione, il peso del carovita si fa sentire sulle tasche degli italiani, costretti a dover prestare una maggiore attenzione per fare tornare i conti a fine mese.

Le categorie alimenti e prodotti di prima necessità sono tra le voci più rilevanti sul bilancio familiare e fare la spesa senza una programmazione precisa di cosa comprare e quanto spendere può fare sballare le finanze domestiche.

I rincari sugli alimenti

Anche se l’incidenza di cibo, bevande, trasporti e bollette è risultata in calo rispetto all’anno prima, le ultime rilevazioni Istat aggiornate al 2023 hanno fatto segnare una quota del 56%, pari a 1.191 euro, dei beni e servizi necessari sulla spesa media mensile per i consumi delle famiglie di 2.128 euro.

Di questa quota, 526 euro è la fetta spesa al mese per l’acquisto di beni alimentari e bevande analcoliche, che ha risentito inevitabilmente dei rincari su tutti i prodotti sugli scaffali dei supermercati nel 2023: dai cibi pronti (+15,5%, 34 euro in più al mese), agli oli e grassi (+12,9%, 17 euro), dagli ortaggi, tuberi e legumi (+12,2%, 69 euro), al latte, altri prodotti lattiero-caseari, e uova (+11,9%, 65 euro), fino al +6,7% per la carne, che incide per il 21% nel carrello, per un aumento di 111 euro mensili.

I risparmi sulla spesa

Rialzi che hanno spinto le famiglie a modificare le proprie abitudini di consumo nel reparto alimentare. Il 31,5% delle famiglie intervistate nel 2023 ha dichiarato di aver provato a ridurre la quantità o la qualità del cibo acquistato rispetto al 2022.

Per provare a risparmiare sul carrello al supermercato, può essere dunque utile stilare la lista dei prodotti da acquistare e fissare un tetto massimo di spesa.

La lista della spesa

Programmare in anticipo cosa comprare può evitare di effettuare acquisti indotti soltanto da gola e dalla fame, rischio che si alza se si va a fare la spesa in orari in cui le nostre scelte possono essere dettate dallo stomaco vuoto.

Una lista della spesa aiuta inoltre a non cadere nelle strategie di marketing che la grande distribuzione mette in atto per promuovere i prodotti a secondo delle esigenze commerciali o di magazzino.

Ovviamente, prima di fare un elenco dei prodotti di cui si ha bisogno, è meglio controllare la dispensa, così da evitare anche gli sprechi.

Cos’è il metodo 6 a 1

Lo chef Will Coleman, diventato una star dei social propria grazie ai suoi consigli per risparmiare mantenendo un’alimentazione equilibrata, propone il suo “metodo 6 a 1“, con il quale assicura di mantenere lo scontrino sotto i 100 dollari (circa 90 euro) a settimana.

Il cuoco consiglia di mettere nel carrello 6 verdure, 5 frutti, 4 alimenti fonte di proteine (e quindi carne, pesce, uova, legumi, formaggi), 3 di amidi (e quindi pasta, riso, pane o simili), 2 salse o creme spalmabili e un extra, cioè un capriccio di gola, che può essere, ad esempio, un dolce o un alcolico.

Il budget fisso

Attenersi scupolosamente a quanto si è stabilito di acquistare prima di varcare la soglia del supermercato consente di non sforare sulle spese alimentari nonostante i rincari.

Tenere conto di un budget prefissato aiuta a capire quanto incidono sul bilancio familiare gli acquisti per cibi e bevande e a tenere traccia delle uscite ogni mese, magari con un’app per gestire il bilancio familiare.

Si tratta di una buona pratica se si vuole calcolare quanto si spende e di conseguenza quanto è possibile risparmiare: riuscire a tagliare alcuni dei costi variabili, cioè non sulle spese fisse come l’affitto sul quale non si può intervenire, può consentire mettere da parte anche qualche decina di euro che si può trasformare in un guadagno di centinaia di euro a fine anno.