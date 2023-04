Fonte: ANSA Spesa del 25 aprile in ritardo? Tutti i supermercati aperti

Scuole e uffici chiusi in Italia per il 25 aprile, anniversario della liberazione, ma non si tratta di un giorno di festa per tutti. Come sempre, infatti, mentre c’è chi si rilassa e si gode una giornata libera regalata dal calendario, c’è chi invece sarà al lavoro per garantire la continuità di alcuni servizi essenziali. Nello specifico parliamo dei supermercati che, non c’è festa che tenga, effettuano un’apertura straordinaria per consentire ai cittadini di fare spesa anche in questo giorno.

Supermercati aperti, la lista in Italia

Il 25 aprile, meteo permettendo, è quasi sempre la seconda festività dell’anno che consente agli italiani di godersi giornate all’aria aperta e, perché no, di grigliata dov’è consentito senza incappare in spiacevoli multe. Giornate organizzate sì, ma a volte con ritardatari che all’ultimo minuto hanno bisogno di acquistare qualcosa per arrivare pronti alla scampagnata del giorno.

Ecco quindi di seguito la lista dei supermercati aperti nella giornata di festa. Si consiglia comunque di verificare l’effettiva apertura per punto vendita sui siti o sulle app di riferimento.

Esselunga : i 172 punti vendita d’Italia saranno aperti dalle 8 alle 20. Rimarranno, invece, chiusi i negozi la Esse e le eccellenze di Esselunga

: i 172 punti vendita d’Italia saranno aperti dalle 8 alle 20. Rimarranno, invece, chiusi i negozi la Esse e le eccellenze di Esselunga Aldi: aperto, gli orari potrebbero subire variazioni (da verificare sul sito internet)

aperto, gli orari potrebbero subire variazioni (da verificare sul sito internet) Bennet: aperto dalle 9 alle 20

aperto dalle 9 alle 20 Carrefour: aperto dalle 8,30 alle 20 (gli orari potrebbero subire variazioni, da verificare sul sito internet)

aperto dalle 8,30 alle 20 (gli orari potrebbero subire variazioni, da verificare sul sito internet) Conad: supermercati aperti dalle 7 alle 21

supermercati aperti dalle 7 alle 21 Coop: aperto dalle 8,30 alle 20,30

aperto dalle 8,30 alle 20,30 Eurospin: apertura non ufficializzata formalmente (da verificare sul sito internet)

apertura non ufficializzata formalmente (da verificare sul sito internet) Il Gigante: aperto, gli orari potrebbero subire variazioni (da verificare sul sito internet)

aperto, gli orari potrebbero subire variazioni (da verificare sul sito internet) Iper: aperto, gli orari potrebbero subire variazioni (da verificare sul sito internet)

aperto, gli orari potrebbero subire variazioni (da verificare sul sito internet) Iperal: aperto, gli orari potrebbero subire variazioni (da verificare sul sito internet)

aperto, gli orari potrebbero subire variazioni (da verificare sul sito internet) MD: aperto, gli orari potrebbero subire variazioni (da verificare sul sito internet)

aperto, gli orari potrebbero subire variazioni (da verificare sul sito internet) Lidl: aperta la maggior parte dei punti vendita (dalle 8 alle 21,30)

aperta la maggior parte dei punti vendita (dalle 8 alle 21,30) Pam: aperto dalle 8 alle 21

aperto dalle 8 alle 21 Penny Market: orario a discrezione del negozio di riferimento

orario a discrezione del negozio di riferimento Unes: aperto dalle 8 alle 22

Anche la grande distribuzione è aperta

Aperti il 25 aprile anche diversi negozi della grande distribuzione. Di seguito i punti vendita aperti, ma anche in questo caso si consiglia comunque di verificare l’effettiva apertura per punto vendita sui siti o sulle app di riferimento

Expert: orario a discrezione del negozio di riferimento

orario a discrezione del negozio di riferimento Ikea: aperto dalle 9 alle 21.30

aperto dalle 9 alle 21.30 Trony: aperto dalle 9 alle 21

aperto dalle 9 alle 21 Unieuro: aperti dalle 10 alle 19

Non solo supermercati, gli outlet aperti

E per chi non ha scampagnate in programma, ma solo gite fuori porta magari per shopping (attenzione anche al traffico da bollino nero), ecco anche la lista degli outlet e centri commerciali aperti in giro per l’Italia il 25 aprile.