Ponte 25 aprile, traffico da bollino rosso: la mappa

Fonte: ANSA Previste code e rallentamenti per il ponte del 25 aprile.

Il ponte del 25 aprile è arrivato e, come di consueto, si avvicinano anche le inevitabili code in autostrada. Quest’anno la Festa della Liberazione cade di martedì e questo spingerà molti italiani ad attaccare alla vacanza anche il weekend del 22 e 23 aprile e il lunedì 24 aprile.

Il traffico del 25 aprile 2023

Sulle strade sono previsti 12 milioni di italiani. La stima è stata fatta da Federalberghi, che prevede 3 milioni di viaggiatori in più rispetto al 2022. Previsti spostamenti di massa sul suolo italiano e anche Oltralpe. Alcuni, secondo le previsioni, si metteranno in viaggio già nella serata di venerdì 21, per ottimizzare i tempi.

I rientri si concentreranno soprattutto nel corso del pomeriggio e della tarda serata del 25 aprile. In quella giornata i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate non potranno circolare dalle 09:00 alle 22:00. Si prevede una serie di bollini rossi.

Per chi si sposta da Nord a Sud i bollini rossi riguarderanno:

21 aprile – pomeriggio;

pomeriggio; 22 aprile – mattina;

mattina; 28 aprile – pomeriggio;

pomeriggio; 29 aprile – mattina.

Per chi si sposta da Sud a Nord i bollini rossi riguarderanno:

23 aprile – pomeriggio;

pomeriggio; 25 aprile – pomeriggio;

pomeriggio; 30 aprile – pomeriggio;

pomeriggio; 1 maggio – pomeriggio;

pomeriggio; 2 maggio – mattina.

La Festa della Liberazione sarà festa per molti, ma non per tutti: milioni di italiani continueranno a lavorare anche durante il ponte del 25 aprile. Purtroppo per i vacanzieri, il meteo del ponte del 25 aprile non sarà dei migliori dal momento che le previsioni danno piogge sparse in varie zone del Paese.

Tornando al traffico, come ogni anno le maggiori criticità sono attese presso le uscite dalle principali città, verso il Sud, e in particolare dalla A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, ma anche dalle grosse città del Nord Italia verso le località costiere della Liguria.

Autostrade per l’Italia ha fornito le tabelle con le previsioni del traffico del ponte del 25 aprile e di tutti i giorni fino al rientro dal ponte del Primo Maggio, giorno della Festa dei lavoratori. Anche la polizia di Stato mette a disposizione un calendario con le previsioni del traffico.

I cantieri sulle autostrade

La polizia offre anche un elenco dei cantieri inamovibili aperti sulle principali arterie fino al 4 giugno 2023. 150 cantieri di ammodernamento lungo i principali tratti autostradali sono invece stati rimossi, come fa sapere Aspi, per favorire la circolazione. Questi cantieri rimarranno non operativi fino al 2 maggio.

Guidare in sicurezza, i consigli della polizia

La polizia di Stato ricorda poi le migliori pratiche da mettere in atto prima di un lungo viaggio, ovvero: