iStock Comprare lo smartphone a rate o in un'unica soluzione, cosa conviene?

Al giorno d’oggi lo smartphone si utilizza per qualsiasi cosa per cui è importante averne uno. Non solo lo si usa infatti per chattare con parenti e amici ma anche per lavorare e per effettuare pagamenti. In più, grazie ad esso, si ha accesso a informazioni fondamentali come gli orari dei treni o le mappe. Proprio perché è diventato così importante nella quotidianità sempre più persone si chiedono se conviene acquistarlo a rate o pagarlo subito. quale opzione scegliere dunque?

Perché non si può fare a meno dello smartphone?

Come spiegato, non è quasi più possibile fare a meno dello smartphone, soprattutto per i seguenti motivi:

funge da fotocamera;

può essere usato come navigatore;

è un’agenda elettronica;

è un mezzo per comunicare con amici e parenti;

è un mezzo per lavorare a distanza;

aiuta a mantenere sotto controllo l’attività fisica se si scaricano determinate app.

Scegliere il modello giusto in base alle proprie esigenze e il metodo di pagamento più appropriato sono due fattori importanti da valutare per evitare di intaccare il proprio budget familiare.

A chi conviene acquistare uno smartphone a rate?

Acquistare uno smartphone a rate conviene soprattutto a chi non vuole o non può sostenere una spesa troppo alta tutta assieme. Molti operatori telefonici danno la possibilità di diluire i costi di tale prodotto anche fino a 30 mesi con rate che partono dai 10 euro e possono arrivare anche a più di 40 euro in base al modello che si sceglie.

Gli acquisti a rate possono essere utili per chi necessita urgentemente di un telefono ma non ha abbastanza soldi oppure per chi preferisce non intaccare i propri risparmi. Se si opta per questa scelta, però, è importante leggere bene le condizioni del contratto in quanto molto spesso le rate sono legate alla sottoscrizione di un piano tariffario specifico. Quest’ultimo è spesso più caro di altre offerte presenti sul mercato.

Un altro aspetto da considerare se si vuole acquistare uno smartphone a rate sono le eventuali penali da pagare nel caso di recesso anticipato oppure le spese aggiuntive legate alla gestione del finanziamento.

Ecco un esempio di costo:

supponiamo di voler acquistare un iPhone 16e sul sito WindTre da 128 gigabyte. Il costo totale in un’unica soluzione è di 739,90 euro. Per pagarlo a rate è necessario anche sottoscrivere un’offerta mobile. La più economica è la Pack 5G Reload Exchange con Easy Pay che offre Gb illimitati in full speed, 15 gigabyte aggiuntivi in Ue per tre mesi, minuti illimitati e 200 sms, 50 minuti verso l’estero e call center senza attese. Tale offerta è però disponibile solo se si porta il vecchio smartphone. Per quanto riguarda i costi, l’offerta telefonica ha un prezzo di 12,99 euro mentre il device di 19,98 euro per un totale di 33 euro circa al mese. La durata contrattuale, come si legge sul sito ufficiale, è di 24 mesi mentre l’anticipo è di 129,99 euro. Il prezzo dello smartphone considerando lo sconto di 20 euro è quindi di 609,75 euro per cui il risparmio rispetto alla soluzione unica è 130 euro circa ma bisogna considerare anche i costi dell’offerta telefonica alla quale si è vincolati.

Meglio pagare a rate o tutto assieme?

Conviene acquistare uno smartphone a rate o pagarlo subito? Ecco il dilemma. Come abbiamo visto, spesso l’acquisto a rate è soggetto all’attivazione di offerte telefoniche se il prodotto si acquista presso un operatore telefonico ma non è sempre così.

Sul sito ufficiale della Samsung, ad esempio, se si sceglie PagoDil si può pagare da 3 a 12 comode rate mensili senza costi e interessi previa autorizzazione di Cofidis. Le rate vengono poi addebitate sul conto corrente.

Ecco un esempio:

sul sito Samsung, il Galaxy S25 Ultra con memoria da 256 Gb costa 49,97 euro al mese per 30 mesi o 1.499 euro in una soluzione unica. Si hanno poi 50 euro di sconto in carrello. Sul sito Iliad, invece, lo stesso telefono costa 1309 euro in un’unica soluzione ma si può pagare anche a rate con Findomestic. In quest’ultimo caso, il prezzo è di 109,80 euro al mese senza interessi e senza anticipo per dodici mesi o 54,54 euro al mese per ventiquattro mesi. Su Amazon, invece, il prezzo migliore con sconto del 15% è di 1279 euro. Con Amazon è possibile anche selezionare “paga arate con Cofidis” come metodo di pagamento. Si verrà indirizzati su quest’ultimo sito dove si dovrà completare la domanda di apertura credito con Cofidis e inserire i propri dati. Si riceverà poi una risposta immediata e se questa sarà positiva sarà addebitato l’importo da Cofidis sul proprio conto corrente in rate mensili.

Alla luce di tale esempio, si nota che per acquistare il Samsung S25 Ultra a rate il vantaggio principale è che non vi è nessun esborso pesante iniziale. Si può pagare un poco alla volta senza interessi per cui la gestione del proprio bilancio familiare è più semplice in quanto si può spalmare la spesa su più mesi.

Gli svantaggi sono invece i seguenti:

si è legati a un pagamento fisso mensile che va rispettato;

nel caso si abbiano dei problemi economici, le rate potrebbero diventare un peso;

alcune formule richiedono la pratica di apertura credito;

il pagamento a 30 mesi significa avere uno smartphone che si finirà di pagare quando tale modello sarà già superato.

I vantaggi di acquistare il Samsung S25 in un’unica soluzione sono:

non ci sarà alcuna rata da ricordare e nessun vincolo;

spesso il prodotto si potrà acquistare a prezzi più bassi in quanto potrebbero esserci delle offerte;

nel caso di rivendita o di permuta non si avranno vincoli di rate pendenti da saldare.

Ovviamente acquistare in una soluzione unica ha anche degli svantaggi come:

la necessità di avere una cifra cospicua disponibile;

impegnare una grossa somma di denaro che potrebbe servire per altre spese.

Può convenire l’acquisto a rate se il telefono costa molto. Se invece è economico e costa intorno ai 250 euro è più conveniente acquistarlo in un’unica soluzione in quanto non si è soggetti a vincoli contrattuali lunghi pas eguito dei quali lo smarpthone perderà di valore.

Come risparmiare sull’acquisto di uno smartphone?

Se si desidera acquistare uno smartphone a rate o in un unico pagamento è importante considerare non solo il prezzo ma anche la libertà di scegliere la tariffa telefonica che si vuole nonché se ci sono eventuali penali da pagare.

Per risparmiare sull’acquisto di tale prodotto, infine, si potrebbe: