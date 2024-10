Sciopero Napoli del 18 ottobre, Eav e Anm regolari: niente stop per bus, metro e funicolari

Fonte: ANSA A Napoli niente sciopero dei mezzi venerdì 18 ottobre

Attesi anche a Napoli, come nelle altre città italiane, disagi e ritardi oggi venerdì 18 ottobre per via dello sciopero generale nazionale indetto dal sindacato Si Cobas. Si salva però il trasporto pubblico locale, perché le reti Anm e Eav che gestiscono i trasporti nella città partenopea non aderiscono allo sciopero. Vediamo nel dettaglio.

Sciopero 18 ottobre Napoli

Eav non ha comunicato ufficialmente nulla in riferimento allo sciopero dei trasporti di oggi venerdì 18 ottobre, collegato allo sciopero generale nazionale, ma si presume che i suoi mezzi siano tutti regolari. Invece Anm ha chiarito sui suoi canali social che “l𝐨 𝐬𝐜𝐢𝐨𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 venerdì 𝟏𝟖 o𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 non 𝐫𝐢𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐀𝐧𝐦”.

Autobus e treni a Napoli quindi oggi funzionano normalmente, senza modifiche alla circolazione o soppressioni. Eav ha solo comunicato che lo sportello SVR di Montesanto oggi è aperto solo dalle 7 alle 13:40.

Sciopero 18 ottobre treni

Per quanto riguarda i treni Trenitalia, questi circolano regolarmente. Buone notizie dunque per chi si deve spostare in treno oggi, dopo lo sciopero dello scorso weekend che ha causato grandissimi disagi nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre.

L’unica eccezione riguarda Trentino Trasporti. Il sindacato Cub Trento ha infatti aderito allo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da SI Cobas. Il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino Trasporti S.p.A. oggi garantiscono il servizio solo nelle fasce orarie:

dalle 5.30 alle 8.30

dalle 16 alle ore 19

Le corse iniziate all’interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità:

servizio Urbano/funivia Trento-Sardagna: prosecuzione fino al capolinea

servizio Extraurbano*/Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa.

Il servizio riprenderà regolarmente a partire da sabato 19 ottobre.

Lo sciopero nelle altre città

