Sciopero Toscana del 18 ottobre, bus Autolinee Toscane e tramvia Gest Firenze regolari

Venerdì 18 ottobre lo sciopero generale dei trasporti non riguarda la Toscana e Firenze. Bus e tramvia sono quindi regolari

Fonte: ANSA A Firenze tramvia regolare nonostante lo sciopero dei trasporti del 18 ottobre

Come diverse altre grandi città italiane, anche Firenze oggi si salva dallo sciopero dei trasporti. Sia la rete Gest tramvia che le Autolinee Toscane infatti non aderiscono al blocco di oggi, che sta invece paralizzando Milano, anche a causa della pioggia intensa che rende gli spostamenti ancora più complicati.

Sciopero 18 ottobre Toscana e Firenze

La tramvia Gest di Firenze e gli autobus delle Autolinee Toscane oggi venerdì 18 ottobre circolano regolarmente perché le aziende non hanno aderito allo sciopero nazionale dei traporti, collegato allo sciopero generale.

Attenzione comunque se dovete prendere i mezzi pubblici oggi. A causa del maltempo ieri su Firenze c’è stato un guasto a uno scambio della tramvia nei pressi della fermata Stazione che ha causato importanti ripercussioni alle linee T1 e T2. I disagi, rende noto Gest spa, si sono verificati dall’inizio del servizio. Le linee sono state sospese e poi limitate con servizi di bus sostitutivi. Ora la situazione sembra tornata alla normalità, ma è utile monitorare la situazione sui canali ufficiali per seguire l’evolversi del maltempo.

Sciopero 18 ottobre treni

Per quanto riguarda i treni Trenitalia, questi circolano regolarmente. Buone notizie dunque per chi si deve spostare in treno oggi, dopo lo sciopero dello scorso weekend che ha causato grandissimi disagi nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre.

L’unica eccezione riguarda Trentino Trasporti. Il sindacato Cub Trento ha infatti aderito allo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da SI Cobas. Il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino Trasporti S.p.A. oggi garantiscono il servizio solo nelle fasce orarie:

dalle 5.30 alle 8.30

dalle 16 alle ore 19

Le corse iniziate all’interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità:

servizio Urbano/funivia Trento-Sardagna: prosecuzione fino al capolinea

servizio Extraurbano*/Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa.

Il servizio riprenderà regolarmente a partire da sabato 19 ottobre.

Lo sciopero nelle altre città

