Sciopero treni 12 e 13 ottobre 2024, modalità e orari: l’elenco dei viaggi garantiti

Ottobre di fuoco. Proseguono, dopo un settembre già difficilissimo, gli scioperi del settore trasporti. Sabato 12 e domenica 13 ottobre è in programma un nuovo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia e Trenitalia Tper. Disagi dunque per chi ancora una volta si deve spostare in treno per via delle cancellazioni e dei ritardi che certamente spezzeranno l’Italia come sempre accade in questi casi.

Dalle 21:00 di sabato 12 alle 20:59 di domenica 13 ottobre è in programma uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia e Trenitalia Tper. I treni possono subire cancellazioni o variazioni e l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti, informazioni sui treni in tempo reale si possono trovare sull’app Trenitalia, sulla sezione Infomobilità del sito trenitalia.it, sul sito trenord.it, sull’app di Trenord o ancora sul sito trenitaliatper.it. Come sempre in caso di sciopero, potete provare anche a contattare il numero verde gratuito 800 89 20 21, ma potreste dover rimanere parecchio in attesa prima di ricevere assistenza, e non è detto che le informazioni siano complete.

I treni Trenitalia garantiti

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura comunque alcuni servizi minimi di trasporto. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dello sciopero. Trascorso questo tempo, i treni possono fermarsi prima.

Di seguito i treni nazionali e quelli regionali sempre garantiti in caso di sciopero.

Treni nazionali garantiti in caso di sciopero

Treni regionali garantiti in caso di sciopero

Per chi prende treni regionali, sono stati istituiti alcuni servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, e cioè dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00 dei giorni feriali.

Qui potete consultare l’elenco dei treni garantiti nella regione che vi interessa.

Servizi garantiti in caso di sciopero da altre imprese di trasporto

Come chiedere il rimborso

Informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e i presidi di assistenza clienti nelle stazioni.

I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

– fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

– fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali,

in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.