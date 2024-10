Sciopero Torino del 18 ottobre, Gtt non aderisce: bus, tram e metro regolari

Niente sciopero dei mezzi oggi a Torino. La rete del trasporto pubblico locale Gtt non ha aderito. Autobus, tram e metropolitana sono regolari

Fonte: ANSA A Torino mezzi pubblici Gtt regolari il 18 ottobre

Oggi venerdì 18 ottobre niente sciopero dei mezzi a Torino. Bus, metro e tram in tuto il capoluogo piemontese non subiscono ritardi o cancellazioni perché Gtt non ha aderito al blocco dei trasporti. Vediamo nel dettaglio.

Sciopero 18 ottobre Torino Gtt

L’azienda di trasporto pubblico locale a Torino, Gtt, chiarisce che non è coinvolta nello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di oggi venerdì 18 ottobre. Oggi dunque bus, tram e metro a Torino e cintura circolano regolarmente.

Questa notte però la società torinese Infra.To ha effettuato lavori di migrazione del sistema di segnalazione dei treni e questo ha creato qualche problema a chi si è dovuto spostare con i mezzi. Gtt fa sapere che, nel corso di questo mese, i lavori interesseranno le stazioni Fermi e Marconi della Metro 1. I lavori si svolgeranno con più squadre in simultanea su entrambe le stazioni.

Si svolgeranno fino al 30 ottobre, secondo questo calendario:

stazione Fermi ancora nella notte del 27 ottobre

stazione Marconi nelle notti del 27, 28, 29 e 30 ottobre.

Nel caso in cui dovessero esserci difficoltà tecniche e gestionali tali da causare disservizi alla partenza, è già stato predisposto da Gtt un servizio sostitutivo di superficie con bus, pronto a subentrare per il tempo strettamente necessario e garantire il servizio. Più precisamente, nel caso in cui dovessero esserci problemi nella:

stazione Fermi, la metro sarà garantita nella tratta Bernini-Bengasi, con servizio sostitutivo bus nella tratta Fermi-Bernini

stazione Marconi, il servizio metro sarà garantito nella tratta Fermi-Bernini, con servizio sostitutivo bus nella tratta Bernini-Bengasi.

Nel prossimo mese di novembre, i lavori si trasferiranno nelle due ultime stazioni Lingotto e Bengasi. Anche in questo caso, a fronte di ritardi o cancellazioni:

alla stazione Lingotto, il servizio metro sarà garantito nella tratta Fermi-Porta Nuova, con servizio sostitutivo bus nella tratta Porta Nuova-Bengasi

alla stazione Bengasi il servizio metro sarà garantito nella tratta Fermi-Lingotto, con servizio sostitutivo bus nella tratta Lingotto-Bengasi.

Sciopero 18 ottobre treni

Per quanto riguarda i treni Trenitalia, questi circolano regolarmente. Buone notizie dunque per chi si deve spostare in treno oggi, dopo lo sciopero dello scorso weekend che ha causato grandissimi disagi nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre.

L’unica eccezione riguarda Trentino Trasporti. Il sindacato Cub Trento ha infatti aderito allo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da SI Cobas. Il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino Trasporti S.p.A. oggi garantiscono il servizio solo nelle fasce orarie:

dalle 5.30 alle 8.30

dalle 16 alle ore 19

Le corse iniziate all’interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità:

servizio Urbano/funivia Trento-Sardagna: prosecuzione fino al capolinea

servizio Extraurbano*/Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa.

Il servizio riprenderà regolarmente a partire da sabato 19 ottobre.

Lo sciopero nelle altre città

Ecco le modalità e gli orari dello sciopero nelle principali città: