Sciopero Roma del 18 ottobre, mezzi pubblici Atac e RomaTpl non aderiscono

Fonte: ANSA A Roma niente sciopero dei mezzi il 18 ottobre

I romani possono tirare un sospiro di sollievo oggi. Lo sciopero generale di oggi venerdì 18 ottobre infatti non ha visto l’adesione del trasporto pubblico di Roma. Bus, metro e tram dunque oggi circolano regolarmente in tutta la Capitale, senza modifiche o cancellazioni. Vediamo meglio il dettaglio.

Sciopero 18 ottobre Roma Atac e Tpl

Con una nota ufficiale, il Comune di Roma ha spiegato che, rispetto allo sciopero generale nazionale proclamato per oggi venerdì 18 ottobre, l’Atac e gli operatori privati che gestiscono le linee periferiche romane, insieme anche a Cotral, non hanno ricevuto proclamazioni di agitazioni da parte di sigle sindacali.

Quindi oggi a Roma non ci dovrebbero essere disagi collegati direttamente allo sciopero del trasporto pubblico o allo sciopero generale. Tuttavia, essendo una giornata in cui diversi servizi pubblici e privati potrebbero non esserci, i cittadini potrebbero trovarsi in situazioni di difficoltà o ritardo.

Sciopero 18 ottobre treni

Per quanto riguarda i treni di Trenitalia, questi circolano regolarmente. Buone notizie dunque per chi si deve spostare in treno oggi, dopo lo sciopero dello scorso weekend che ha causato grandissimi disagi nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre.

L’unica eccezione riguarda Trentino Trasporti. Il sindacato Cub Trento ha infatti aderito allo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da SI Cobas. Il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino Trasporti S.p.A. oggi garantiscono il servizio solo nelle fasce orarie:

dalle 5.30 alle 8.30

dalle 16 alle ore 19

Le corse iniziate all’interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità:

servizio Urbano/funivia Trento-Sardagna: prosecuzione fino al capolinea

servizio Extraurbano*/Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa.

Il servizio riprenderà regolarmente a partire da sabato 19 ottobre.

Lo sciopero nelle altre città

Ecco le modalità e gli orari dello sciopero nelle principali città: